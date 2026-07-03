Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026 thành công tốt đẹp

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Chiều 3/7, UBND tỉnh tổ chức bế mạc Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026, khép lại chuỗi hoạt động thi sôi nổi, thiết thực và đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra.
Các phần thi tại vòng chung kết diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, để lại ấn tượng sâu sắc với người xem.
Tham gia hội thi có 7 đội đến từ các xã, phường: Vĩnh Phúc, Thổ Tang, Việt Trì, Đoan Hùng, Cẩm Khê, Đà Bắc và Tân Hòa. Các đội đã trải qua các phần thi tài năng, kiến thức và xử lý tình huống.
Với tinh thần thi đấu nghiêm túc, trách nhiệm, các đội đã thể hiện sự chuẩn bị công phu, kiến thức vững vàng, kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt và khả năng phối hợp hiệu quả. Nhiều phần thi được đầu tư bài bản, sáng tạo, bám sát thực tiễn công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở, để lại ấn tượng tốt đối với Ban Giám khảo và đại biểu tham dự.
Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 2 giải A, 2 giải B và 3 giải C cho các đội có thành tích xuất sắc. Trong đó, đội xã Cẩm Khê và đội xã Đà Bắc xuất sắc giành giải A.
Ban tổ chức trao giải và chụp ảnh lưu niệm cùng các đội đạt giải A, B, C tại hội thi.
Phát biểu tại lễ bế mạc, Đại tá Nguyễn Văn Công – Phó Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đặc biệt là sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của các đội thi và lực lượng cổ vũ.
Ban tổ chức trao giải phụ cho các cá nhân, tập thể tham gia hội thi.
Đồng chí khẳng định, hội thi là dịp đánh giá chất lượng hoạt động, năng lực, kỹ năng của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Ngay sau hội thi, các cấp ủy, chính quyền địa phương cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để lực lượng này hoạt động hiệu quả, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội chung của toàn tỉnh.
Lê Minh
baophutho.vn Ngày 3/7, UBND tỉnh tổ chức chung kết Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026.
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