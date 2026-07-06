Bảo đảm an ninh trật tự từ cơ sở

Phát huy tinh thần “Khi dân cần, khi dân khó, có Công an”, thời gian qua, Công an phường Vân Phú đã chủ động bám nắm địa bàn, thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật. Từ đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tăng cường đảm bảo an toàn giao thông

Với nhiệm vụ trọng tâm là bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, ngay từ những ngày đầu hoạt động, Tổ Cảnh sát trật tự, Công an phường Vân Phú đã chủ động rà soát các tuyến đường, khu vực công cộng, xác định những điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn để xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát phù hợp.

Công an phường Vân Phú phối hợp xây dựng mô hình "Cổng trường an toàn giao thông".

Từ ngày 1/7/2025 đến nay, đơn vị đã tổ chức hơn 150 lượt tuần tra, kiểm soát; phối hợp tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền tại các cơ sở giáo dục; đồng thời ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật về an ninh trật tự, an toàn giao thông với hàng trăm tổ chức, hộ kinh doanh và chủ phương tiện.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường đã điều tra, làm rõ 100% số vụ việc xảy ra trên địa bàn.

Điển hình, ngày 27/2/2026, Công an phường tiếp nhận đơn trình báo của một người dân về việc bị Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1991, trú tại phường Vân Phú) dùng dao gây thương tích tại khu vực đường Nguyễn Tất Thành, phường Vân Phú. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường đã khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc. Ngày 14/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Nam về tội “Cố ý gây thương tích”, đồng thời áp dụng biện pháp tạm giam đối với đối tượng.

Trước đó, ngày 23/2/2026, sau khi tiếp nhận tố giác của một người dân về việc bị trộm cắp tiền tại một nhà nghỉ trên địa bàn, Công an phường đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, xác minh, thu thập tài liệu và trích xuất hệ thống camera an ninh. Qua đó, xác định đối tượng nghi vấn là Bùi Văn Trường (sinh năm 1991, trú tại xã Hy Cương). Tại cơ quan công an, Bùi Văn Trường đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản. Cơ quan chức năng đã thu giữ số tiền là tang vật của vụ án và tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở

Không chỉ quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, Công an phường Vân Phú còn triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý hành chính về trật tự xã hội, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Công an phường Vân Phú hướng dẫn người dân kỹ năng truyền tin, sử dụng trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy tại chỗ và kiến thức thoát nạn cơ bản.

Đơn vị cũng tổ chức cho các hộ dân ký cam kết không tàng trữ, vận chuyển, đốt pháo nổ; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Đặc biệt, Công an phường đã tổ chức gọi hỏi, giáo dục, răn đe một số thanh, thiếu niên có biểu hiện tụ tập vào ban đêm, điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện theo quy định, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật và gây mất an ninh trật tự. Việc này được thực hiện trên tinh thần lấy phòng ngừa là chính, kết hợp giữa tuyên truyền, nhắc nhở với quản lý, răn đe. Qua đó, giúp các em nhận thức rõ hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tránh bị lôi kéo tham gia các hành vi gây mất an ninh trật tự.

Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an, sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể cùng sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường Vân Phú tiếp tục được giữ vững, góp phần tạo môi trường ổn định, an toàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Huy Thắng