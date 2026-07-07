Trục vớt 2 tàu bị đắm trên sông Lô

Lực lượng chức năng dự kiến sẽ hoàn thành việc trục vớt 2 tàu hàng bị đắm trên sông Lô trong ngày 7/7.

Sáng 7/7, trao đổi với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ tại hiện trường, Thượng tá Đỗ Văn Dũng - Phó trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh (PC07) thông tin: Nhận chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, phòng đã huy động 40 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn và tiến hành trục vớt 2 tàu hàng bị đắm trên sông Lô.

Toàn cảnh hiện trường trục vớt 2 tàu bị đắm ở chân cầu sông Lô.

Hoạt động trục vớt 2 tàu hàng đang được tiến hành thận trọng nhưng khẩn trương với quyết tâm cao của lực lượng chuyên trách.

Công tác cứu hộ và trục vớt 2 tàu hàng được bắt đầu triển khai từ ngày 6/7. Lực lượng chức năng đã huy động 3 tàu trục vớt và 4 tàu điều tốc để tiến hành các hoạt động liên quan.

Các chiến sĩ Phòng PC07 tham gia cứu hộ 2 tàu bị đắm.

Tuy nhiên, theo nhận định của Phó trưởng Phòng PC07, Công an tỉnh, mặc dù nước sông Lô đã hạ thấp, nhưng công tác cứu hộ, trục vớt đang gặp những khó khăn nhất định do nước sông chảy siết, 2 tàu khi bị chìm chồng lên nhau và nằm ngang so với mố cầu cùng lực đẩy của nước khiến việc trục vớt phải kéo ngược.

Lực lượng chức năng đảm bảo an toàn, an ninh cho quá trình trục vớt phương tiện.

Đến 9 giờ sáng nay ( 7/7), một phần tàu hàng đã được kéo thành công lên khỏi mặt nước. Các hoạt động cứu hộ vẫn đang được khẩn trương tiến hành.

Thượng tá Đỗ Văn Dũng khẳng định: Mặc dù gặp khó khăn trong công tác cứu hộ, cứu nạn và trục vớt, nhưng với tinh thần quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ, dự kiến hết ngày 7/7 sẽ hoàn thành việc trục vớt các phương tiện bị đắm.

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