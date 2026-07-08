Gây tai nạn làm 4 người bị thương, tài xế lĩnh 7 năm tù

Ngày 8/7, tại hội trường xét xử cơ sở 3, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Đỗ Trọng Kỷ (sinh năm 1991, trú tại xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử đã chấp nhận một phần kháng cáo, tuyên phạt bị cáo 7 năm tù, giảm 9 tháng so với mức án mà bản án sơ thẩm đã tuyên.

Với hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, Đỗ Trọng Kỷ bị xử phạt 7 năm tù.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 14h30' ngày 25/5/2025, Đỗ Trọng Kỷ điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 29K-058.78 lưu thông trên quốc lộ 12B, đoạn qua xóm Tân Thịnh, xã Yên Trị (nay thuộc tỉnh Phú Thọ). Khi phát hiện phía trước cùng chiều có một xe tải đang dừng và phía sau bên phải có xe mô tô ba bánh vượt lên, Kỷ vẫn đánh lái sang phần đường ngược chiều để vượt.

Đúng thời điểm này, xe mô tô do anh Bùi Văn Lưu (sinh năm 1980, trú tại xóm Đồng Mai, xã Yên Trị) điều khiển chở theo 3 cháu nhỏ đi ngược chiều tới. Dù đã phanh nhưng do khoảng cách quá gần, phần đầu bên trái xe ô tô đã đâm trực diện vào xe mô tô, gây tai nạn nghiêm trọng.

Hậu quả vụ tai nạn khiến anh Bùi Văn Lưu bị tổn thương cơ thể 86%; cháu Bùi Thị Khánh Ly 75%; cháu Bùi Ngọc Khang 68%; cháu Bùi Khánh Duy 2%, tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của bốn nạn nhân là 231%.

Hai phương tiện đều bị hư hỏng. Kết quả kiểm tra xác định bị cáo không có nồng độ cồn và âm tính với chất ma túy tại thời điểm xảy ra tai nạn. Kết luận giám định cũng cho thấy hệ thống phanh, hệ thống lái của xe ô tô vẫn đảm bảo an toàn kỹ thuật trước khi xảy ra va chạm.

Quá trình điều tra xác định nguyên nhân vụ tai nạn xuất phát từ việc Đỗ Trọng Kỷ vượt xe không bảo đảm an toàn, vi phạm quy định của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024. Tòa án cấp sơ thẩm nhận định lỗi hoàn toàn thuộc về bị cáo.

Mặc dù có giấy phép lái xe hợp lệ, nhận thức được nguy cơ mất an toàn giao thông nhưng bị cáo vẫn thực hiện hành vi vượt xe khi có phương tiện đi ngược chiều, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Trong quá trình giải quyết vụ án, bị cáo đã tự nguyện bồi thường tổng cộng 300 triệu đồng; những người bị hại không yêu cầu bồi thường thêm, đồng thời có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Đây là tình tiết giảm nhẹ được cả cấp sơ thẩm và phúc thẩm xem xét. Tuy nhiên, trước khi phạm tội, bị cáo có một tiền án và chưa được xóa án tích nên thuộc trường hợp tái phạm, là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Tại phiên tòa cấp sơ thẩm, Tòa án nhân dân khu vực 17 đã tuyên phạt Đỗ Trọng Kỷ 7 năm 9 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm b, khoản 3, Điều 260 Bộ luật Hình sự. Sau bản án sơ thẩm, bị cáo đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử quyết định chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Đỗ Trọng Kỷ, sửa bản án sơ thẩm theo hướng giảm hình phạt từ 7 năm 9 tháng tù xuống còn 7 năm tù.

Mạnh Hùng