Đấu tranh, ngăn chặn tệ nạn đánh bạc trên không gian mạng

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số mang lại nhiều tiện ích, song cũng tạo điều kiện để các loại tội phạm lợi dụng hoạt động, trong đó có tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng. Trước thực trạng này, lực lượng Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh khuyến cáo người dân không tham gia đánh bạc trên không gian mạng.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng có xu hướng gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh có kết nối Internet, người tham gia có thể dễ dàng tiếp cận các website, ứng dụng cá cược hoặc game đổi thưởng trá hình mà không nhận thức đầy đủ những hệ lụy nghiêm trọng về kinh tế, đạo đức, an ninh, trật tự cũng như nguy cơ vi phạm pháp luật.

Ngày 13/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Hoài Nam (sinh năm 1989, trú tại xã Yên Lập) về tội “Đánh bạc” theo khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Qua công tác nắm tình hình, Công an xã Yên Lập phát hiện Hoàng Hoài Nam có biểu hiện tham gia đánh bạc qua mạng. Ngày 4/2/2026, lực lượng Công an đã mời đối tượng đến trụ sở làm việc.

Công an xã Yên Lập lấy lời khai đối tượng đánh bạc qua mạng Internet.

Tại cơ quan điều tra, Nam khai nhận sử dụng điện thoại có kết nối Internet để tham gia đánh bạc trực tuyến thông qua ứng dụng “***88”. Kết quả trích xuất dữ liệu điện thoại và xác minh ban đầu cho thấy, ngày 29/1/2026, Nam đã nạp 19 triệu đồng để tham gia đánh bạc và sau đó rút về tài khoản 24 triệu đồng.

Trước đó, ngày 17/1/2026, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh đã đấu tranh, làm rõ hành vi đánh bạc trên mạng Internet của 5 đối tượng.

Theo kết quả điều tra, từ khoảng tháng 9/2024, Trần Văn Thuần (sinh năm 1999, trú xã Đại Đình) tạo tài khoản cá cược theo hình thức BO trên website Skybit2.net. Trang web này vận hành theo mô hình phát triển hệ thống đại lý nhiều cấp, trả hoa hồng dựa trên giá trị giao dịch của người chơi.

Sau đó, Thuần lôi kéo Trần Sơn Dương (sinh năm 2001, người cùng xã) làm đại lý cấp dưới. Dương tiếp tục mời Triệu Văn Hiếu (sinh năm 2003, trú tại xã Tân Long, tỉnh Tuyên Quang), còn Hiếu lôi kéo Trần Văn Thiên (sinh năm 2001, trú tại xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi) tham gia hệ thống.

Ngày 14/1/2026, Lê Thị Thu Sương (sinh năm 1986, trú tại phường Bảo An, tỉnh Ninh Thuận) tham gia cá cược theo mã giới thiệu của Trần Văn Thiên với số tiền 5.715,8 USDT, tương đương hơn 143 triệu đồng. Qua giao dịch này, các đối tượng Trần Văn Thuần, Trần Sơn Dương, Triệu Văn Hiếu và Trần Văn Thiên đều được hưởng tiền hoa hồng.

Ngày 17/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, thời gian qua, các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương đã chủ động phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; tăng cường phối hợp với các cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng trong công tác tuyên truyền, phòng ngừa và đấu tranh với loại tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.

Công an xã Hy Cương phát tờ rơi tuyên truyền, phổ biến những quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn đánh bạc, tổ chức đánh bạc và cá độ bóng đá.

Trong 6 tháng đầu năm, Công an tỉnh đã tổ chức hơn 165 lượt tuyên truyền về phòng, chống đánh bạc trên không gian mạng; phát hiện, bắt giữ, khởi tố 138 vụ, khởi tố 149 bị can liên quan đến các hành vi đánh bạc dưới nhiều hình thức như cá độ bóng đá, BO, game bài đổi thưởng, ghi lô, đề trái phép thông qua Zalo, Facebook, Telegram và tin nhắn điện thoại.

Đánh bạc trên không gian mạng không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nhiều loại tội phạm, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và cuộc sống bình yên của Nhân dân. Vì vậy, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động nói không với mọi hình thức đánh bạc trên mạng, không truy cập các website, ứng dụng cá cược, không tải các ứng dụng không rõ nguồn gốc, không tham gia các nhóm “soi kèo”, “kiếm tiền online” hay nghe theo lời dụ dỗ, lôi kéo của các đối tượng xấu. Khi phát hiện hoặc bị lôi kéo tham gia đánh bạc trực tuyến, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn, xử lý theo quy định của pháp luật.

Huy Thắng