Sư đoàn 304 diễn tập chỉ huy cơ quan một bên, hai cấp về động viên năm 2026

Ngày 9/7, Sư đoàn 304 (Quân khu 2) tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan một bên, hai cấp về động viên năm 2026. Dự và chỉ đạo diễn tập có Thiếu tướng Tô Quang Hanh, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập động viên Quân khu 2 cùng thủ trưởng các cơ quan của Quân khu.

Các đại biểu dự buổi diễn tập.

Cuộc diễn tập được triển khai qua 4 giai đoạn, gồm: chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức và thực hành tiếp nhận quân nhân dự bị; tổ chức chuẩn bị chiến đấu; thực hành chiến đấu kết hợp bắn đạn thật. Đề mục diễn tập là: “Sư đoàn bộ binh tiến công vào khu vực địch phòng ngự”.

Thông qua diễn tập nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành của chỉ huy, cơ quan các cấp trong tổ chức chuẩn bị và thực hành động viên; đồng thời đánh giá khả năng phối hợp giữa đơn vị thường trực của Quân khu với cơ quan quân sự địa phương trong tiếp nhận lệnh động viên, huy động, vận chuyển, bàn giao và tiếp nhận quân nhân dự bị.

Cuộc diễn tập cũng là dịp kiểm tra khả năng xử trí các tình huống chiến thuật, trình độ tổ chức thực hành bắn đạn thật, qua đó rút kinh nghiệm, tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, diễn tập, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới.

Lực lượng dự bị động viên tập trung quân số, chuẩn bị biên chế về các đơn vị sẵn sàng cho quá trình huấn luyện.

Phát biểu rút kinh nghiệm sau diễn tập, Thiếu tướng Tô Quang Hanh, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2 ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn 304 trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức chuẩn bị diễn tập. Các cơ quan, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ, đúng quy định, nhiều nội dung hoàn thành tốt và xuất sắc; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ; bảo đảm tốt công tác phục vụ diễn tập.

Đặc biệt, Sư đoàn đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự địa phương trong quản lý nguồn dự bị động viên, xây dựng kế hoạch huy động lực lượng tham gia diễn tập đúng thành phần, đủ quân số theo quy định. Quá trình diễn tập được tổ chức nghiêm túc, đúng trình tự, nguyên tắc.

Thiếu tướng Tô Quang Hanh, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2 cùng các đại biểu kiểm tra, chỉ đạo công tác diễn tập.

Thiếu tướng Tô Quang Hanh yêu cầu Sư đoàn 304 tiếp tục bổ sung, hoàn thiện kế hoạch động viên theo đúng quy định; nhanh chóng ổn định tổ chức biên chế, quản lý quân số, tổ chức huấn luyện theo kế hoạch. Đồng thời chú trọng huấn luyện chuyên sâu cho các lực lượng tham gia bắn đạn thật, bảo đảm an toàn tuyệt đối và chuẩn bị tốt cho các giai đoạn diễn tập tiếp theo.

Kim Liên - Đức Thiện