Quốc phòng - An ninh
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Trên 700 cán bộ, học sinh được trải nghiệm, thực hành kỹ năng chữa cháy và cứu nạn

Sáng 9/7, tại Trường THPT Kim Bôi, xã Kim Bôi, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Phú Thọ (PC07) phối hợp với UBND xã và nhà trường tổ chức hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành kỹ năng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tham gia hoạt động có trên 600 cán bộ, giáo viên, học sinh của nhà trường và hơn 100 cán bộ thôn, tổ trưởng tổ an ninh trật tự ở cơ sở, đại diện các cơ sở kinh doanh trên địa bàn xã.

Trên 700 cán bộ, học sinh được trải nghiệm, thực hành kỹ năng chữa cháy và cứu nạn

Cán bộ Trạm Y tế xã Kim Bôi hướng dẫn cách cứu đuối an toàn.

Cán bộ, giáo viên và học sinh đã được cán bộ Trạm Y tế xã Kim Bôi hướng dẫn các biện pháp cứu đuối an toàn và sơ cấp cứu nạn nhân bị đuối nước, bị ngạt khí.

Cán bộ Phòng PC07 đã tuyên truyền các quy định của pháp luật về PCCC và cứu nạn, cứu hộ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong công tác PCCC. Phổ biến kiến thức về nguyên nhân gây cháy, nổ; các biện pháp phòng ngừa; kỹ năng xử lý khi xảy ra cháy, nổ, tai nạn; kỹ năng thoát nạn và cứu người. Giới thiệu các mô hình đảm bảo an toàn về PCCC đang triển khai trên địa bàn như: Tổ liên gia an toàn PCCC, Điểm chữa cháy công cộng và các mô hình phù hợp khác.

Trên 700 cán bộ, học sinh được trải nghiệm, thực hành kỹ năng chữa cháy và cứu nạn

Học sinh Trường THPT Kim Bôi thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay dập lửa.

Trên 700 cán bộ, học sinh được trải nghiệm, thực hành kỹ năng chữa cháy và cứu nạn

Học sinh trải nghiệm thoát nạn bằng đệm hơi khi bị mắc kẹt từ trên cao.

Trên 700 cán bộ, học sinh được trải nghiệm, thực hành kỹ năng chữa cháy và cứu nạn

Học sinh trải nghiệm thoát nạn từ trên cao bằng cầu dây nghiêng.

Cán bộ, học sinh cũng đã được trải nghiệm, thực hành các kỹ năng PCCC và cứu nạn, cứu hộ như: Sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập tắt đám cháy; kỹ năng di chuyển, thoát nạn trong môi trường có nhiều khói, khí độc và không gian hạn chế; sử dụng vòi chữa cháy, lăng phun nước chữa cháy; di chuyển, cứu nạn và sơ cấp cứu ban đầu...

Thông qua hoạt động này góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng về PCCC và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, giáo viên, học sinh và người dân, để biết cách phòng ngừa, xử lý đúng cách khi xảy ra sự cố cháy, nổ, đuối nước.

Văn Vượng


Văn Vượng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Phòng cháy chữa cháy Cứu nạn Cứu hộ Cứu hộ - cứu nạn Trải nghiệm Kỹ năng Kỹ năng sống an toàn phòng cháy chữa cháy tuyên truyền phòng cháy chữa cháy
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