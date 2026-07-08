Khơi thông nguồn lực, quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Ngày 8/7, UBND tỉnh tổ chức Phiên họp hành chính Quý II đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh đến 148 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh; lãnh đạo MTTQ tỉnh, các Ban thuộc Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và báo cáo do Giám đốc Sở Tài chính Vương Thị Bẩy trình bày tại hội nghị khẳng định: Trong 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ.

Tốc độ tăng trưởng GRDP quý II tiệm cận mức 11%, tính chung 6 tháng đầu năm tăng 10,18%. Với kết quả này, tỉnh xếp thứ 7 cả nước, đứng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc, là một trong 9 địa phương duy trì được mức tăng trưởng hai con số.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh.

Tăng trưởng GRDP: 10,18% (Đứng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc).

Thu ngân sách nhà nước: Đạt 34,8 nghìn tỷ đồng (tăng 21,5% so với cùng kỳ).

Thu hút vốn FDI: Đạt gần 1,8 tỷ USD (tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ, vượt kế hoạch cả năm).

Giải ngân vốn đầu tư công: Đạt 36,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (cao hơn mức bình quân chung của cả nước).

Bên cạnh bức tranh kinh tế khởi sắc với sự xuất hiện của nhiều dự án công nghệ cao quy mô lớn, các lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng chính quyền chuyển biến rõ nét.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga phát biểu tại hội nghị

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả nổi bật trong kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; bàn giải pháp để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026, đi sâu vào dư địa tăng trưởng của từng ngành, lĩnh vực, địa bàn, cách khơi thông nguồn lực và thúc đẩy tiến độ các dự án. Qua thảo luận, đại biểu xác định cần quyết liệt tháo gỡ những điểm nghẽn lớn trong giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, thủ tục đầu tư, xử lý tài sản công...; thẳng thắn nhìn nhận những vướng mắc từ thực tiễn cơ sở và bàn giải pháp nâng cao chất lượng vận hành của bộ máy mới.

Giám đốc Sở Tài chính Vương Thị Bẩy báo cáo tại hội nghị.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Ngô Chí Tuệ báo cáo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương ghi nhận sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh cùng nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp. Để hoàn thành thắng lợi mục tiêu năm 2026, đồng chí yêu cầu toàn hệ thống chính trị tập trung vào các nhiệm vụ chiến lược: Một là, tinh gọn tổ chức bộ máy và con người; khẩn trương rà soát, sắp xếp các đơn vị hành chính, đảm bảo bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, giải quyết các vướng mắc ngay từ cơ sở.

Hai là, thay đổi tư duy phát triển vùng, lấy Đề án tăng trưởng hai con số, Quy hoạch tỉnh và các quy hoạch phân khu làm kim chỉ nam, nhìn nhận lại động lực từng vùng để định hướng lâu dài. Ba là, quyết liệt tháo gỡ nút thắt nguồn vốn, khẩn trương phân bổ khoảng 4.000 tỷ đồng vốn đầu tư công còn lại của năm 2026, xử lý triệt để các điểm nghẽn thể chế.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý các cấp, ngành quan tâm phát triển toàn diện văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chủ động phòng, chống thiên tai; chuẩn bị tốt cho năm học mới; tiếp tục triển khai quyết liệt “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu trung tâm.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương nghiêm túc tiếp thu, cụ thể hóa ngay các chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thành kế hoạch hành động. Cùng với đó, yêu cầu tập trung nỗ lực cao nhất để hoàn thiện 7 nghị quyết/đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, thực hiện 6 nhiệm vụ thuộc chương trình công tác của Tỉnh ủy năm 2026, triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.

Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch 180 ngày đêm hoàn thành mục tiêu đo đạc, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu về nhà ở xã hội năm 2026; hoàn thành xử lý 538 cơ sở nhà đất dôi dư và tháo gỡ khó khăn cho 149 dự án tồn đọng trước ngày 31/12/2026.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh và trực tuyến đến 148 điểm cầu UBND các xã, phường.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ 6 tháng cuối năm cho các sở, ban, ngành, địa phương và lưu ý, kết quả công việc sẽ được đo đếm cụ thể bằng các con số: Tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ giải ngân, dự án hoàn thành, điểm nghẽn được tháo gỡ và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

"Kết quả công việc của 6 tháng cuối năm không chấp nhận những lý do khách quan để biện minh cho sự chậm trễ. Mọi nỗ lực phải được đo đếm cụ thể bằng con số: Tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ giải ngân, số lượng dự án hoàn thành, các điểm nghẽn được tháo gỡ và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp" - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào 2 dự thảo đề án: Phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030; Phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030.

Đinh Vũ