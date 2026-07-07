Giao ban hoạt động các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ

Chiều 7/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị giao ban hoạt động các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Thị Minh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tỉnh Phú Thọ có 14 hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Trong 6 tháng đầu năm, các hội đã từng bước kiện toàn tổ chức, ổn định hoạt động, rà soát chức năng, nhiệm vụ, phân công rõ trách nhiệm, bảo đảm hoạt động thông suốt, không làm gián đoạn việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua.

Nổi bật, Hội Chữ thập đỏ các cấp đã hỗ trợ xây dựng 23 nhà Chữ thập đỏ; trợ giúp trên 17.600 lượt người có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho hơn 18.000 lượt người và vận động, tiếp nhận trên 22.400 đơn vị máu.

Hội Người cao tuổi tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho gần 246.000 lượt người cao tuổi. Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Hội Người mù cùng nhiều tổ chức hội khác đã huy động hàng chục tỷ đồng để chăm lo các đối tượng yếu thế, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Đại diện Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phát biểu tại hội nghị.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia giám sát, phản biện xã hội; đối ngoại nhân dân, hợp tác quốc tế, vận động các nguồn lực viện trợ tiếp tục được tăng cường, đạt nhiều kết quả tích cực.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được, đồng thời thẳng thắn chỉ ra một số khó khăn, hạn chế như: việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo ở một số hội còn chậm; cơ chế giao nhiệm vụ cần tiếp tục hoàn thiện; việc ứng dụng chuyển đổi số, nguồn kinh phí và điều kiện cơ sở vật chất tại một số đơn vị còn khó khăn, ảnh hưởng đến hiệu quả triển khai nhiệm vụ.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Thị Minh đề nghị, các hội chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và chương trình công tác của MTTQ Việt Nam các cấp; đẩy mạnh tuyên truyền, đưa các nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách của Trung ương và của tỉnh vào cuộc sống, nhất là các chủ trương về sắp xếp tổ chức bộ máy, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí yêu cầu các hội tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội; phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết hội viên, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của hội viên và Nhân dân; tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn do MTTQ phát động; huy động hiệu quả các nguồn lực phục vụ công tác an sinh xã hội, chăm lo tốt hơn đời sống hội viên. Trước ngày 15/7, các hội khẩn trương rà soát cơ sở vật chất và phối hợp với Sở Nội vụ hoàn thành việc giao nhiệm vụ, báo cáo Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong thời gian sớm nhất.

Lê Minh