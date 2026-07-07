Triển khai công tác nội chính 6 tháng cuối năm 2026

Sáng 7/7, đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị giao ban các cơ quan Khối Nội chính tỉnh nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác nội chính 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Tham dự có các đồng chí: Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Quách Thế Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan Khối Nội chính và một số sở, ngành.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan Khối Nội chính đã chủ động, tích cực tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, phổ biến, triển khai thực hiện toàn diện, nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (PCTNLPTC), cải cách tư pháp.

Các đại biểu dự hội nghị.

Chất lượng các mặt công tác tiếp tục được duy trì và nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn; đảm bảo an toàn tuyệt đối các đoàn công tác của Đảng, Nhà nước đến làm việc và các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng của đất nước, của tỉnh.

Công tác đấu tranh, điều tra, truy tố, xét xử, giải quyết các vụ án, vụ việc đảm bảo quy định của pháp luật; tỷ lệ án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan giảm so với cùng kỳ. Công tác thanh tra, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được tăng cường; nhiều vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài được chỉ đạo giải quyết dứt điểm, không để hình thành điểm nóng, gây mất an ninh trật tự.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác nội chính, PCTNLPTC, cải cách tư pháp, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Các đại biểu phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương ghi nhận, biểu dương kết quả các cơ quan Khối Nội chính đạt được trong 6 tháng đầu năm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác nội chính, PCTNLPTC, cải cách tư pháp, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan Khối Nội chính tiếp tục chủ động bám sát tình hình, lấy phòng ngừa là chính, ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm với tinh thần “không để các dự án thành các vụ án”; rà soát, xử lý hiệu quả tài sản dôi dư; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ án, vụ việc tồn đọng và phát sinh theo đúng quy định, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Đồng chí cũng yêu cầu, các cơ quan Khối Nội chính tăng cường bám sát cơ sở, kịp thời xử lý các vụ việc từ khi mới phát sinh; nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay tại cơ sở; xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đơn thư khoa học và bố trí cán bộ có năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chú trọng công tác phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thực hiện tốt an sinh xã hội và triển khai hiệu quả chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng cho ý kiến đối với các kiến nghị, đề xuất của các cơ quan Khối Nội chính.

Đức Anh