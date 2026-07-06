Đảng ủy xã Thổ Tang triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Ngày 6/7, Đảng ủy xã Thổ Tang tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng, chính quyền 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, xã Thổ Tang đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cả năm. Toàn xã có 99,65% cử tri tham gia bầu cử, bầu đủ 23 đại biểu HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường. Đảng bộ xã có 54 chi bộ, đảng bộ trực thuộc, tổng số 1.766 đảng viên (tăng 22 đảng viên so với cuối năm 2025). Xã đã hoàn thành phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố, giảm từ 31 xuống còn 19 thôn, góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở.

Bên cạnh đó, UBND xã tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội, tạo tiền đề hoàn thành các mục tiêu năm 2026.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

6 tháng cuối năm 2026, Đảng bộ xã Thổ Tang xác định tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm nhằm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, ưu tiên nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Xã tập trung phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và sản xuất nông nghiệp; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư; tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Đồng thời, tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Thu Thủy