Tạo đồng thuận để đồng lòng

Tạo đồng thuận trong Nhân dân là quá trình tuyên truyền, vận động và phát huy quyền làm chủ của người dân để thống nhất nhận thức và hành động. Mục đích là biến chủ trương của Đảng thành hành động tự nguyện của Nhân dân, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Từ sự vận động của cấp ủy, chính quyền xã Hương Cần, hàng chục hộ dân khu Đầm Sen và Gò Đa đã đồng lòng hiến đất làm đường giao thông nông thôn liên khu.

Một ngày cuối tháng 6, xã Thu Cúc tổ chức hội nghị đối thoại về chính sách giữa cấp ủy, chính quyền với hội viên phụ nữ về Đề án phát triển các mô hình, sản phẩm nông sản đặc trưng gắn với chuyển đổi số năm 2026. Tại hội nghị, hội viên phụ nữ trong xã được thông tin về Đề án phát triển các mô hình, sản phẩm nông sản đặc trưng gắn với chuyển đổi số. Điều đặc biệt là hội viên được tham gia đối thoại trực tiếp với lãnh đạo xã về những nội dung liên quan đến phát triển kinh tế, chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp, bình đẳng giới, xây dựng Đảng, chính quyền và những vấn đề được hội viên phụ nữ quan tâm. Đồng chí Nguyễn Quốc Việt - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; đồng chí Đinh Thị Thu Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã... cùng dự và đối thoại với hội viên phụ nữ.

Trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, có nhiều ý kiến, đề xuất của hội viên phụ nữ đã được trao đổi và giải đáp kịp thời. Chủ tịch UBND xã Nguyễn Quốc Việt cho rằng, đây là sáng kiến mới và là diễn đàn quan trọng, từ đó phát huy được vai trò, tiếng nói của phụ nữ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Đồng thời, tạo điều kiện để các cấp, các ngành nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, đề xuất các giải pháp phù hợp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao giá trị các sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương gắn với chuyển đổi số trong giai đoạn mới.

Với phương châm “lấy người dân làm trung tâm”, trong đó chú trọng đặt quyền lợi và nguyện vọng chính đáng của người dân lên hàng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành và hoạch định chính sách, nhất là ở khu dân cư. Từ nhận thức này, sau sáp nhập khu dân cư, nhiều yêu cầu về nhân sự cấp ủy, trong đó có trình độ, uy tín, năng lực lãnh đạo... đã đặt ra những yêu cầu ngày càng cao. Để tạo đồng thuận và chuẩn bị kỹ các bước, Đảng ủy xã Đoan Hùng đã chủ động làm việc với Ban Chi ủy các chi bộ để thảo luận và biểu quyết nhân sự chi bộ sau sắp xếp. Với cách làm dân chủ này, Ban Chi ủy các khu dân cư đã được nghe Ban Xây dựng Đảng xã triển khai những nội dung quan trọng, liên quan đến công tác thành lập mới các chi bộ thôn, tổ dân phố trực thuộc Đảng ủy xã; đồng thời tiến hành biểu quyết về nhân sự Ban Chi ủy các chi bộ mới được thành lập khi thực hiện sắp xếp, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn xã. Từ cách làm này, có thể thấy phương châm nhất quán trên tinh thần “tạo đồng thuận để cùng đồng lòng” của Đảng ủy xã Đoan Hùng đã thể hiện rõ phương châm đổi mới phương thức vận động, tuyên truyền theo hướng linh hoạt, gần gũi, công khai và minh bạch mọi thông tin địa phương, nhất là liên quan đến sắp xếp, kiện toàn cấp ủy khu dân cư.

Với xã miền núi, còn nhiều khó khăn như Hương Cần thì nguồn lực của Nhân dân là điều kiện tiên quyết để triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Theo đó, Đảng ủy, UBND xã nhiều lần tổ chức đối thoại, thăm nắm tại các khu dân cư, người dân để nhận được sự đồng thuận cao khi triển khai các dự án giao thông. Từ việc nghe dân nói, làm theo nguyện vọng chính đáng của người dân của cấp ủy, chính quyền mà hàng chục hộ dân khu Đầm Sen và khu Gò Đa đã thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự đồng thuận cao khi đồng lòng hưởng ứng chủ trương mở rộng tuyến đường giao thông liên xã từ khu Đầm Sen (xã Yên Lương cũ) đi khu Gò Đa (xã Yên Lãng cũ).

Tuyến đường này sẽ góp phần kết nối các khu dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, phát triển sản xuất, đồng thời từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn, góp phần xây dựng xã Hương Cần ngày càng phát triển. Từ sự đồng thuận của Nhân dân với cách làm dân chủ, khoa học của Đảng ủy, UBND xã, nhiều hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ tường rào, cổng ngõ, công trình phụ và hiến một phần diện tích đất để bàn giao mặt bằng phục vụ thi công công trình. Có thể khẳng định, đây là những việc làm hết sức ý nghĩa và đáng trân trọng ở Hương Cần thời gian qua. Mỗi mét vuông đất được hiến tặng, mỗi đoạn tường rào được tháo dỡ không chỉ thể hiện sự đóng góp về vật chất mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần “Vì lợi ích chung của cộng đồng”, đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân.

Không chỉ giải quyết những vấn đề đang đặt ra từ thực tiễn vận hành hệ thống chính trị và trong công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền cơ sở, việc “tạo đồng thuận để cùng đồng lòng” theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” của các địa phương hôm nay đã khẳng định quan điểm lớn: Khi người dân đã thấu hiểu, ủng hộ và tự nguyện tham gia, sẽ là động lực to lớn giúp địa phương sớm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, quá trình này cũng là “thước đo” để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy và chính quyền.

Quốc Hội