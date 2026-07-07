Đổi mới công tác đánh giá cán bộ trong tình hình mới - Kỳ 2: Sự hài lòng của người dân là thước đo hiệu quả

Nếu đánh giá giúp nhận diện năng lực thì thực tiễn chính là môi trường kiểm chứng, phát huy năng lực của cán bộ. Và sự hài lòng của người dân chính là thước đo chính xác nhất để đánh giá năng lực cán bộ trong thực tiễn. Từ kết quả đánh giá khách quan, thực chất, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh sẽ có căn cứ để lựa chọn, sử dụng cán bộ phù hợp.

Thực tế kiểm chứng khả năng cán bộ

Hiện nay, tất cả các Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm túc việc công khai số điện thoại đường dây nóng của lãnh đạo địa phương, hòm thư tiếp nhận ý kiến thông tin phản ánh của Nhân dân. Đặc biệt, nhiều địa phương còn niêm yết công khai mã QR tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về thủ tục hành chính.

Thường xuyên bám sát cơ sở, đồng hành cùng người dân trong sản xuất nông nghiệp, cán bộ xã Phùng Nguyên phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công việc.

Đồng chí Vũ Tuấn Anh - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Xuân Lũng cho biết: Xã thực hiện niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng để lắng nghe ý kiến Nhân dân. Các hoạt động tiếp dân, tiếp xúc cử tri cũng được tổ chức thường xuyên để cấp ủy, chính quyền địa phương nắm bắt tâm tư, ý kiến Nhân dân; nhất là lắng nghe những ý kiến phản ánh về thái độ, hiệu quả giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ. Đây sẽ là căn cứ quan trọng trong đánh giá cán bộ hàng tháng, bình xét thi đua cuối năm.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang triển khai sâu rộng, hiệu quả các mô hình: “Chính quyền thân thiện - phục vụ Nhân dân”, “Chính quyền điện tử cấp xã”, “Một cửa thân thiện”. Đồng thời thực hiện việc tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của Nhân dân về thái độ, tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ; lấy kết quả đánh giá của Nhân dân làm căn cứ xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bổ nhiệm, khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức cấp cơ sở.

Theo đó, các địa phương đảm bảo thực hiện công khai và duy trì lịch tiếp công dân định kỳ theo quy định; thực hiện tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy và chính quyền cơ sở với Nhân dân để lắng nghe, giải quyết kịp thời tâm tư, yêu cầu chính đáng của người dân. Xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ gây chậm trễ, đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm...; chống lãng phí thời gian và lãng phí cơ hội phát triển.

Với quan điểm, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo trung tâm, tạo sự chuyển biến sâu sắc từ nền hành chính quản lý sang nền hành chính phục vụ, tại Nghị quyết số 27-NQ/TU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác lập nguyên tắc: “Nhân dân là trung tâm đánh giá cán bộ”. Nội dung cụ thể là tổ chức lấy ý kiến Nhân dân hằng năm về thái độ, trách nhiệm và chất lượng phục vụ của cán bộ. Kết quả hài lòng của người dân làm căn cứ đánh giá, xếp loại và bổ nhiệm cán bộ. Gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả phục vụ Nhân dân tại cơ sở.

Chọn đúng người, xếp đúng việc

Từ thực tiễn vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TU và Nghị quyết số 14-NQ/TU, xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp và chủ động thiết kế cơ cấu đội ngũ cán bộ có tính chiến lược dài hạn, hướng tới xây dựng bộ máy, đội ngũ cán bộ tinh gọn, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Một trong những nội dung trọng tâm là đổi mới công tác tuyển chọn, bố trí và sử dụng cán bộ theo nguyên tắc “đúng người - đúng việc - đúng địa bàn”, lấy kết quả công việc và hiệu quả thực tiễn làm căn cứ quan trọng trong đánh giá, sử dụng cán bộ. Trên cơ sở rà soát tổng thể đội ngũ hiện có, tỉnh chú trọng phát huy hiệu quả ba nguồn cán bộ gồm: Cán bộ từ tỉnh điều động về cơ sở, cán bộ từ cấp huyện (trước đây) chuyển xuống và đội ngũ cán bộ tại chỗ. Việc sắp xếp được thực hiện theo hướng khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng, nơi thừa cán bộ nhưng thiếu việc, nơi thiếu cán bộ có chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Căn cứ vào kết quả đánh giá cán bộ, nhằm phát huy năng lực, sở trường của đội ngũ, từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 15/5/2026, toàn tỉnh đã thực hiện điều động 695 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức về công tác tại cấp xã, phường; trong đó, khối Đảng, đoàn thể 138 trường hợp và khối chính quyền 557. Cụ thể: Điều động từ cấp tỉnh về cấp xã 452 người; điều động từ xã, phường thừa sang xã, phường thiếu biên chế hoặc thiếu trình độ chuyên môn nghiệp vụ là 105 người. Đối với khối Đảng, đoàn thể, tỉnh đã điều động, tiếp nhận công chức, viên chức từ các sở, ban, ngành về xã, phường ở các lĩnh vực còn thiếu hoặc cần tăng cường như tài chính, kế toán, công nghệ thông tin, quản lý kinh tế, pháp luật, hành chính và một số lĩnh vực chuyên môn khác. Đồng thời thực hiện điều chuyển cán bộ giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị nhằm khắc phục tình trạng mất cân đối về biên chế và chuyên môn nghiệp vụ. Đối với khối chính quyền, việc điều động chủ yếu tập trung bổ sung nguồn nhân lực cho các xã, phường còn khó khăn về đội ngũ, nhất là tại các địa bàn mới sáp nhập hoặc khối lượng công việc lớn. Đây không chỉ là việc sắp xếp tổ chức bộ máy mà còn là quá trình phân bổ lại nguồn nhân lực, tăng cường cán bộ có năng lực cho những địa bàn cần tạo chuyển biến mạnh mẽ. Đồng thời, tỉnh thực hiện nghiêm chủ trương Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND cấp xã không phải là người địa phương theo chỉ đạo của Trung ương.

Hiện nay, đội ngũ cán bộ từng bước được chuẩn hóa theo ngạch, chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm; 100% các cơ quan cấp tỉnh được kiện toàn đầy đủ các chức danh lãnh đạo, quản lý; 100% xã, phường kiện toàn đầy đủ các chức danh Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy cấp xã nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đội ngũ cán bộ, công chức có tinh thần trách nhiệm, chủ động thích ứng với mô hình mới; nhận thức về cải cách hành chính, chuyển đổi số ngày càng được nâng cao. Hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được duy trì và phát huy, hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Điểm mới trong công tác cán bộ hiện nay của tỉnh là tập trung rà soát, bố trí nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực có tính động lực như đầu tư công và hạ tầng, hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút đầu tư, cải cách thể chế, chuyển đổi số, dữ liệu, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch và dịch vụ.

Từ đánh giá đúng đến sử dụng đúng, từ đào tạo đến tự rèn luyện trong thực tiễn, từ quản lý bằng cảm tính sang quản trị bằng dữ liệu và hiệu quả công việc, Phú Thọ đang từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Đây cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Anh Thơ