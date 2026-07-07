Theo dấu chân Bác

Từ những ngày đầu xây dựng chính quyền cách mạng và trải qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần về thăm, động viên phong trào học tập và sản xuất của các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình (trước đây). Ngoài những lần được Bác trực tiếp về thăm và ân cần chỉ bảo, các tỉnh còn nhiều lần được Bác gửi thư khen hoặc động viên trên báo chí mỗi khi đạt thành tích xuất sắc trong sản xuất và chiến đấu. Tự hào được đón Bác về thăm, quân và dân Đất Tổ hôm nay đang hăng hái, nỗ lực thi đua học tập, lao động sản xuất theo lời dạy của Người.

Cán bộ, Nhân dân xã Hy Cương tự hào ôn lại ý nghĩa lịch sử những lần Bác Hồ về thăm Phú Thọ.

Theo cuốn sách “Bác Hồ với Vĩnh Phú” do Ty Văn hóa Vĩnh Phú xuất bản năm 1975 thì giai đoạn từ 1945 - 1964, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có 15 lần về thăm Vĩnh Phú. Trong đó có những chuyến thăm có ý nghĩa, giá trị lịch sử đặc biệt như chuyến thăm Đền Hùng (ngày 19/9/1954). Tại đây Bác Hồ đã gặp gỡ, trò chuyện với cán bộ quân đội, đại diện các đơn vị lực lượng vũ trang được nhận nhiệm vụ về tiếp quản Thủ đô. Và Người đã có câu nói lịch sử “Các vua Hùng đã có công dựng nước. Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Người đặc biệt chú trọng khuyến khích Nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất nên đã nhiều lần về thăm các công trường xây dựng, hợp tác xã (HTX), mô hình sản xuất. Cụ thể như ngày 12/2/1956, tức ngày mồng 1 Tết năm Bính Thân, Người đã đến thăm và chúc Tết các chuyên gia Trung Quốc cùng cán bộ và công nhân Việt Nam trên công trường xây dựng cầu Việt Trì. Người đã căn dặn cán bộ, công nhân thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, thi đua làm nhanh, làm tốt, làm rẻ. Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã về thăm và chúc Tết Nhân dân thôn Yên Định, xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên (nay là xã Xuân Lãng).

Quan tâm phát huy tiềm năng lợi thế, nghề truyền thống của Đất Tổ, ngày 20/7/1958, Hồ Chủ tịch đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ công nhân nhà máy Chè Phú Thọ, nhắc nhở mọi người ra sức đẩy mạnh sản xuất và thực hành tiết kiệm, góp phần xây dựng Tổ quốc. Ngày 25/1/1961, Bác đã về thăm HTX Lạc Trung, xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường (nay là xã Vĩnh Tường) là HTX nông nghiệp có phong trào trồng cây khá nhất tỉnh. Ngày 20/3/1961, Hồ Chủ tịch về thăm cán bộ và xã viên HTX Đồng Tâm, huyện Đoan Hùng (nay là xã Đoan Hùng). Bác đã khen ngợi cán bộ, xã viên có nhiều cố gắng trong sản xuất, xây dựng HTX và tổ chức đời sống....

Chuyến thăm cuối cùng của Bác về các xã thuộc khu vực Vĩnh Phúc, Phú Thọ cũ là ngày 26/1/1964, Bác đã về xã Đào Xá, huyện Thanh Thuỷ (nay là xã Đào Xá) là xã có thành tích trồng cây gây rừng khá nhất tỉnh. Người đã đi thăm một số đồi cây, một số cơ sở chăn nuôi và trồng trọt của HTX. Sau khi đến thăm một số hộ gia đình xã viên Người đã nói chuyện với cán bộ, Nhân dân trong xã, động viên mọi người ra sức trồng cây gây rừng, góp phần tích cực làm cho đất nước xanh tươi, Nhân dân giàu có.

Đối với khu vực Hòa Bình, từ những năm đầu kháng chiến toàn quốc bùng nổ đến khi miền Bắc bước vào thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 - 1965), cán bộ, Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã vinh dự 4 lần được đón Bác về thăm. Lần thứ nhất vào tháng 2/1947, Bác Hồ đến thăm Nhà máy In tiền tại Đồn điền Chi Nê, châu Lạc Thủy, thăm xóm Đồng Thung, xã Cố Nghĩa và chợ Đầm Đa (nay thuộc xã An Nghĩa). Lần thứ hai vào ngày 19/10/1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Trường Hợp tác hóa Nông nghiệp ở Bến Ngọc, xã Trung Minh, huyện Kỳ Sơn (nay thuộc phường Hòa Bình). Lần thứ ba vào ngày 17/8/1962, Bác Hồ về thăm và làm việc tại Trường Thanh niên Lao động Xã hội chủ nghĩa Hòa Bình, nay là Trường PTDTNT THPT Hòa Bình; tại đây Bác đã lưu lại bút tích lời căn dặn đối với thầy, trò nhà trường là: “Phải: Học tập tốt, lao động tốt. Cố gắng mãi, tiến bộ mãi”. Lần thứ tư vào ngày 19/9/1964, Bác Hồ đến thăm và làm việc tại cơ quan Huyện ủy Kim Bôi.

Mặc dù thời gian những lần được Bác về thăm không dài, song cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh đều rất vinh dự, tự hào được đón Bác, được cảm nhận tấm lòng của Bác đối với Nhân dân, đối với địa phương.

Năm tháng sẽ đi qua, nhưng những tình cảm và lời chỉ bảo của Bác mãi mãi khắc sâu trong tâm trí các thế hệ cán bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ hôm nay. Đồng chí Lê Thị Đào - Bí thư Đoàn thanh niên xã Hy Cương xúc động chia sẻ: Thế hệ trẻ chúng em lớn lên cùng những câu chuyện về Bác, về lời dạy “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Tự hào đón Bác về thăm và khắc sâu lời dạy của Người, thanh niên Hy Cương cũng như thanh niên Đất Tổ nguyện một lòng nỗ lực học tập, rèn luyện, phấn đấu để nối tiếp truyền thống các thế hệ đi trước, xây dựng Phú Thọ ngày càng giàu mạnh.

Khắc ghi lời dạy của Người, đầu tháng 6 vừa qua, Đảng ủy xã Đoan Hùng phối hợp với Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Phát huy giá trị lịch sử và ý nghĩa thực tiễn của sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm HTX Đồng Tâm trong giai đoạn hiện nay”. Các ý kiến tại hội thảo đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm vận dụng sáng tạo triết lý “Đồng Tâm” vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương; xây dựng các mô hình HTX kiểu mới gắn với chuyển đổi số, kinh tế xanh, phát triển sản phẩm OCOP đặc trưng... Đây không chỉ là dịp ôn lại sự kiện lịch sử có ý nghĩa sâu sắc, tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn tiếp tục khẳng định giá trị trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương Đoan Hùng, góp phần tạo cơ sở khoa học cho việc hoạch định các chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Làm theo lời Bác, cán bộ, Nhân dân Đất Tổ đã vận dụng sáng tạo đường lối của Trung ương Đảng vào điều kiện thực tiễn của địa phương, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi gian khó, đạt được nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Diện mạo và đời sống của Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ hôm nay đã có nhiều khởi sắc. Các địa điểm được Bác đến thăm, nay đã trở thành di tích lịch sử cách mạng. Các địa phương được đón Bác đều đã và đang triển khai xây dựng các dự án bảo tồn đưa những nơi in dấu chân Người trở thành khu lưu niệm, địa điểm giáo dục truyền thống cách mạng. Những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới toàn diện trên vùng đất giàu truyền thống lịch sử và văn hóa đã minh chứng rằng: Bác Hồ mãi mãi trong trái tim của Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ.

Dương Liễu