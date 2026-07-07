Kỳ họp thứ 5 HĐND xã Tam Hồng: Quyết nghị nhiều nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội

Sáng 7/7, HĐND xã Tam Hồng khóa II, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tổ chức Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp giữa năm) nhằm đánh giá kết quả sau 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026 và xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tú - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Hồng phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Sau 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy chính quyền xã Tam Hồng được kiện toàn với 3 cơ quan chuyên môn, Trung tâm Phục vụ hành chính công, 2 đơn vị sự nghiệp cùng hệ thống trường học, trạm y tế hoạt động ổn định, thông suốt. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Các đại biểu dự Kỳ họp thứ 5 HĐND xã Tam Hồng khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trong 6 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội của xã tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tổng giá trị sản phẩm ước tăng 10,5% so với cùng kỳ; trong đó công nghiệp - xây dựng tăng 12,5%, thương mại - dịch vụ tăng 8,7%. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã xem xét, thảo luận các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND xã, Ủy ban MTTQ xã; thông qua các tờ trình, nghị quyết về điều chỉnh quyết toán thu ngân sách năm 2025; chương trình giám sát của HĐND và công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Kỳ họp cũng dành thời gian chất vấn, trả lời chất vấn đối với những vấn đề cử tri và Nhân dân quan tâm.

Kỳ họp thông qua nhiều dự thảo nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, HĐND xã Tam Hồng xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm là tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026 – 2030.

Kim Liên