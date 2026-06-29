Điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở, tạo nền tảng cho giai đoạn mới

Tại Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XX (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026), UBND tỉnh trình tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết thông qua điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2030. Việc điều chỉnh chương trình là yêu cầu cấp thiết sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, nhằm thống nhất định hướng phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh mới, bảo đảm phù hợp với quy hoạch tỉnh, định hướng phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu thực tiễn của người dân.

Việc điều chỉnh chương trình cũng tạo cơ sở để huy động, phân bổ hiệu quả các nguồn lực đầu tư, phát triển đồng bộ hệ thống nhà ở, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, bền vững.

Dự án nhà ở xã hội tại phường Thanh Miếu đang được triển khai thi công, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Sau khi hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình và Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ mới có quy mô dân số, quỹ đất, hệ thống đô thị, khu công nghiệp và nhu cầu về nhà ở lớn hơn trước. Sự thay đổi về địa giới hành chính kéo theo những điều chỉnh về quy hoạch, phân bố dân cư và định hướng phát triển kinh tế - xã hội, đòi hỏi chương trình phát triển nhà ở phải được cập nhật để phù hợp với bối cảnh mới.

Đồng chí Nguyễn Lê Điển Ngọc - Trưởng phòng Quản lý nhà ở và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng cho biết: Trước khi sáp nhập, cả ba tỉnh đều đã ban hành chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030. Tuy nhiên, theo quy định của Luật Nhà ở năm 2023, việc điều chỉnh chương trình là bắt buộc khi có thay đổi địa giới hành chính hoặc điều chỉnh quy hoạch cấp tỉnh. Việc xây dựng chương trình thống nhất sẽ tạo cơ sở quản lý hiệu quả nguồn lực đất đai, định hướng đầu tư và đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhà ở của người dân.

Việc điều chỉnh chương trình cũng góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhà ở theo hướng đồng bộ, hiện đại, bền vững, gắn với quy hoạch tỉnh và chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây sẽ là căn cứ quan trọng để các cấp, ngành xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở hằng năm, thu hút đầu tư, phân bổ nguồn lực và tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách về nhà ở trên địa bàn.

Chương trình điều chỉnh xác định mục tiêu phát triển nhà ở đồng bộ với quy hoạch tỉnh, phù hợp định hướng phát triển kinh tế - xã hội theo bốn vùng động lực và năm hành lang kinh tế. Tỉnh sẽ phát triển đa dạng các loại hình nhà ở, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm đối tượng theo khả năng chi trả; ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê tại các đô thị, khu công nghiệp và địa bàn có đông lao động nhập cư; đồng thời xây dựng thị trường bất động sản minh bạch, ổn định, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai.

Theo mục tiêu đề ra, đến năm 2030 tỉnh phấn đấu phát triển thêm khoảng 80,9 triệu m2 sàn nhà ở, nâng tổng diện tích sàn nhà ở toàn tỉnh lên khoảng 175,1 triệu m2; diện tích nhà ở bình quân đạt 41,7m2 sàn/người, trong đó khu vực đô thị đạt 44,4m2/người và khu vực nông thôn đạt 40,2m2/người. Đồng thời, trên 99,7% nhà ở trên địa bàn sẽ là nhà kiên cố và bán kiên cố, không còn phát sinh nhà ở đơn sơ, thiếu kiên cố.

Một trong những nội dung trọng tâm của chương trình là phát triển mạnh nhà ở xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu của người thu nhập thấp, công nhân, lực lượng vũ trang và các đối tượng chính sách. Giai đoạn 2021-2030, tỉnh phấn đấu hoàn thành tối thiểu 64.400 căn nhà ở xã hội theo chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó có khoảng 52.400 căn nhà ở xã hội cho các nhóm đối tượng được hưởng chính sách, 5.000 căn dành cho lực lượng vũ trang và 7.000 căn nhà lưu trú công nhân tại các khu công nghiệp.

Tùy điều kiện thực tế, tỉnh sẽ nghiên cứu phát triển nhà ở xã hội đáp ứng khoảng 85% nhu cầu, tương ứng khoảng 85.000 căn hộ. Đồng thời khuyến khích các chủ đầu tư bố trí quỹ căn hộ cho thuê nhằm đa dạng hóa hình thức tiếp cận nhà ở.

Đối với nhà ở thương mại, chương trình định hướng phát triển khoảng 35,4 triệu m2 sàn, tương đương khoảng 124.000 căn trong các dự án đô thị và khu nhà ở. Tại các đô thị lớn, các dự án được khuyến khích dành khoảng 5% sản phẩm để phát triển nhà ở cho thuê, góp phần cân đối cung - cầu trên thị trường.

Bên cạnh đó, tỉnh đặt mục tiêu phát triển khoảng 1.480 căn nhà ở công vụ phục vụ cán bộ, công chức, viên chức được điều động, luân chuyển công tác; ưu tiên bố trí tái định cư bằng đất ở khi Nhà nước thu hồi đất; đồng thời tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công với cách mạng và các đối tượng yếu thế.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, nhu cầu vốn đầu tư phát triển nhà ở giai đoạn 2026-2030 dự kiến khoảng 551,7 nghìn tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước tập trung đầu tư nhà ở công vụ, còn lại được huy động từ doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, các tổ chức tín dụng và nguồn lực xã hội hóa.

Việc điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2030 không chỉ đáp ứng yêu cầu của pháp luật sau sắp xếp đơn vị hành chính mà còn tạo nền tảng để phát triển nhà ở theo hướng đồng bộ, hiện đại và bền vững.

Đây là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển thị trường bất động sản lành mạnh và khai thác hiệu quả các nguồn lực phục vụ mục tiêu xây dựng tỉnh Phú Thọ trở thành cực tăng trưởng của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Lệ Oanh