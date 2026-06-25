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Kỳ họp thứ Hai HĐND phường Vân Phú thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Sáng 25/6, HĐND phường Vân Phú khóa XXV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp thứ Hai nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

6 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn phường tiếp tục duy trì ổn định, nhiều chỉ tiêu đạt kết quả tích cực. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của chính quyền được triển khai đồng bộ, kịp thời; các nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh được thực hiện hiệu quả.

Kỳ họp thứ Hai HĐND phường Vân Phú thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vân Phú phát biểu tại kỳ họp.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 456 tỷ đồng, bằng gần 83% dự toán năm. Công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị, đầu tư xây dựng cơ bản và vệ sinh môi trường được tăng cường. Nhiều công trình, dự án phục vụ dân sinh tiếp tục được quan tâm đầu tư, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng giáo dục và đào tạo tiếp tục được nâng cao; công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được chú trọng. Các chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo và các đối tượng yếu thế được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng quy định, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Kỳ họp thứ Hai HĐND phường Vân Phú thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Quang cảnh kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND phường đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến đối với các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết. Kỳ họp đã xem xét, thông qua các nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026; phát triển hạ tầng giao thông; chỉnh trang đô thị; phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng giai đoạn 2026 - 2030 cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Tạ Thanh


Tạ Thanh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Đại biểu HĐND Phát triển kinh tế phường Triển khai nhiệm vụ Đối tượng bảo trợ xã hội quốc phòng an ninh Vệ sinh môi trường Chỉnh trang đô thị Hạ tầng giao thông Ngân sách nhà nước
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