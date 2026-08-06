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Đại biểu Quốc hội bàn về việc thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh

Quốc hội sẽ nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh. Đây là hai địa phương có quy mô kinh tế lớn, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.

Đại biểu Quốc hội bàn về việc thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc NinhĐoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh An Giang và Quảng Trị thảo luận ở tổ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, ngày 6/8, Quốc hội nghe trình bày các tờ trình, báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án.

Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình dự án Nghị quyết của Quốc hội về 4 công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án (Nghị quyết của Quốc hội thay thế Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án).

Trong phiên làm việc ngày 6/8, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về: Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5-Vùng Thủ đô Hà Nội; việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra về hai nội dung trên.

Quốc hội cũng sẽ nghe Bộ trưởng Bộ Công Thương, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù để xử lý một số khó khăn, vướng mắc đối với các dự án điện gió, điện Mặt trời.

Ngay sau đó, các đại biểu thảo luận ở tổ về các nội dung đã được báo cáo ở hội trường.

Cùng ngày, các đại biểu thảo luận về: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng; Dự án Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án.

Theo Vietnam+


Theo Vietnam+

 Từ khóa: Ngân hàng nhà nước Việt Nam Quảng ninh Thành lập Bắc ninh Thủ đô Hà Nội Phòng chống tội phạm Đại biểu quốc hội Vi phạm pháp luật Tòa án nhân dân Thủ tướng chính phủ
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