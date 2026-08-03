Khai mạc Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Ngày 3/8, tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, Quốc hội khóa XVI đã khai mạc trọng thể Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, xem xét, cho ý kiến, quyết định nhiều nội dung quan trọng, cấp bách, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, vì sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phạm Đại Dương và các đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ tham dự kỳ họp.

Dự phiên khai mạc có các đồng chí: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra trong bối cảnh cả nước vừa tiến hành sơ kết 1 năm đánh giá toàn diện, khách quan kết quả thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; cả nước đang nỗ lực, quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Trong khoảng 17 ngày làm việc (từ 3 - 24/8), Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 15 luật và 4 nghị quyết quy phạm pháp luật; cho ý kiến lần đầu 7 dự án luật để làm cơ sở cho các cơ quan hoàn thiện và trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2; xem xét 7 vấn đề theo thẩm quyền, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược và hệ thống đô thị quốc gia.

Để hoàn thành chương trình Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) dành thời gian nghiên cứu kỹ tài liệu, tham gia đầy đủ các phiên họp, tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, nhất là đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, những nội dung tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Các cơ quan của Quốc hội, từng vị ĐBQH tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy trong xây dựng pháp luật. Chính sách, pháp luật được ban hành thực sự bám sát thực tiễn; đi trước, mở đường cho phát triển; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy chất lượng, hiệu quả thực thi của hệ thống pháp luật làm thước đo của hoạt động lập pháp...

Trong phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội đã nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra các dự án: Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư; Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; Nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang; Luật Dầu khí (sửa đổi).

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phạm Đại Dương chủ trì thảo luận tổ.

Buổi chiều, các ĐBQH thảo luận tại tổ các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư; Nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang; Luật Dầu khí (sửa đổi).

Đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Văn Mạnh thảo luận tại tổ.

ĐBQH tỉnh Phú Thọ (17 đại biểu) tham gia thảo luận tại Tổ 15 cùng Đoàn ĐBQH Thành phố Đà Nẵng (14 đại biểu). Đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Phọ làm Tổ trưởng.

Đại biểu Nguyễn Văn Mạnh - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh cơ bản đồng tình đối với Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định đảm bảo tính khả thi trong quá trình áp dụng; làm rõ phạm vi điều chỉnh và cơ chế quản lý hoạt động sản xuất - kinh doanh khí N2O. Đối với ngành nghề liên quan đến quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, cơ quan xây dựng dự án luật cần nghiên cứu kỹ lưỡng quy định, đảm bảo tránh để các đối tượng trục lợi.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Cao Sơn thảo luận tại tổ.

Về dự án Nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, đại biểu đề nghị cần bổ sung đầy đủ danh mục các dự án cụ thể, chi tiết; kiểm soát và thống nhất được phương án kiến trúc phù hợp với điều kiện lịch sử, văn hóa của Việt Nam.

Thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư, ĐBQH tỉnh Phú Thọ, ông Nguyễn Cao Sơn khẳng định đây là dự án luật có ý nghĩa quan trọng, trực tiếp tháo gỡ rào cản tiếp cận thị trường, mở rộng quyền tự do kinh doanh, tạo thêm động lực cho người dân, doanh nghiệp đầu tư, sản xuất và phát triển.

Tuy nhiên, từ thực tiễn, đại biểu cho rằng, mục tiêu của dự án luật không chỉ là cắt giảm một số thủ tục đang tồn tại mà phải hình thành được một cơ chế đủ mạnh để ngăn chặn việc tái lập rào cản kinh doanh dưới bất kỳ tên gọi nào. Do vậy, đại biểu đã có một số ý kiến và kiến nghị, thực hiện nguyên tắc “một nội dung - một đầu mối - một lần kiểm tra - một kết luận dùng chung”; hậu kiểm phải dựa trên phân hạng rủi ro và lịch sử tuân thủ; doanh nghiệp làm đúng được giảm kiểm tra, doanh nghiệp cố tình vi phạm bị xử lý nghiêm.

Huyền Nga (BT)