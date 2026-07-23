Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi)

Ngày 23/7, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi). Đây là dự án luật dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Đồng chí Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có các ĐBQH tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh.

Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đánh giá cao dự thảo Luật sửa đổi đã mở rộng phạm vi hỗ trợ phù hợp với thực tiễn; đồng thời kiến nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn thiện các nhóm vấn đề trọng tâm. Trong đó, cần minh bạch cơ chế, phân định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, tránh chồng chéo chính sách. Việc hỗ trợ phải đảm bảo công khai, đúng đối tượng, có tiêu chí đo lường đầu ra gắn với cơ chế hậu kiểm.

Nhiều ý kiến đóng góp nhấn mạnh: Quá trình sửa đổi luật cần tập trung xây dựng các cơ chế hỗ trợ thực chất, dễ tiếp cận; phân loại chính sách theo từng ngành, lĩnh vực và ưu tiên nguồn lực cho doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh, doanh nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và công nghiệp hỗ trợ.

Bên cạnh đó, cần xây dựng tiêu chí xác định doanh nghiệp linh hoạt theo đặc thù ngành nghề; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ điểm nghẽn về tài sản bảo đảm liên quan đến đất đai; xác định tiêu chí đánh giá tài sản hình thành trong tương lai và các tài sản phi truyền thống... đảm bảo tính thống nhất giữa Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa với Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2025, Luật Các tổ chức tín dụng 2024 nhằm tạo hành lang pháp lý thông suốt.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh khẳng định: Việc sửa đổi Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh toàn quốc đang đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của đại diện các sở, ngành, hiệp hội doanh nghiệp; đồng thời khẳng định sẽ tổng hợp đầy đủ để báo cáo Quốc hội và chuyển cơ quan soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu, đảm bảo dự thảo luật có tính khả thi cao, sớm đi vào cuộc sống.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đoàn ĐBQH tỉnh, chủ động nghiên cứu, tham gia góp ý ngay từ giai đoạn đầu xây dựng các dự án luật trình Quốc hội trong thời gian tới, góp phần hoàn thiện thể chế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh.

Đinh Vũ