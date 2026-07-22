Khảo sát, góp ý dự án Luật Hòa giải ở cơ sở và Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi)

Chiều 22/7, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Phú Thọ tổ chức khảo sát, lấy ý kiến góp ý đối với dự án Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi) và Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi). Đồng chí Đặng Bích Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phó Trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Bích Ngọc phát biểu tại hội nghị.

Sau hơn 12 năm triển khai, Luật Hòa giải ở cơ sở đã khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp ngay từ cơ sở, góp phần giữ gìn đoàn kết trong cộng đồng dân cư và bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương. Tuy nhiên, qua thực tiễn thi hành, một số quy định của Luật đã bộc lộ hạn chế, không còn phù hợp, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh mới.

Dự thảo Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi) gồm 5 chương, 35 điều (tăng 2 điều so với Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013) với những nội dung cơ bản, điểm mới; trọng tâm là bổ sung quy định về cơ chế “chỉ định hòa giải viên”; bổ sung một số quy định về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; sửa đổi quy định về kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở từ “hỗ trợ” sang “bảo đảm”... nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Đối với dự thảo Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi), đã bổ sung nhiều quy định nhằm bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho trẻ em và tăng cường quản lý nhà nước về nuôi con nuôi. Trong đó, siết chặt điều kiện đối với người nhận con nuôi như: Phải hơn con nuôi từ 20 - 50 tuổi; không được nhận con nuôi nếu đang bị kết án phạt tù, kể cả hưởng án treo.

Các đại biểu Quốc hội phát biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Để góp phần hoàn thiện dự án Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi), các đại biểu đã góp ý các vấn đề về tiêu chuẩn hòa giải viên; nâng cao giá trị pháp lý của hòa giải thành; kinh phí thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở. Đối với dự thảo Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi), các đại biểu góp ý về thẩm quyền giải quyết việc nuôi con nuôi; điều kiện đối với người nhận con nuôi; yêu cầu đối với việc giới thiệu trẻ em làm con nuôi; các trường hợp được nhận làm con nuôi và một số nội dung liên quan khác.

Giám đốc Sở Tư pháp Trần Việt Hùng phát biểu tại hội nghị.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Bích Ngọc ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở và Luật Nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đồng thời ghi nhận những ý kiến góp ý vào 2 dự án Luật (sửa đổi). Các ý kiến sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh xem xét, tổng hợp, làm cơ sở để tham gia đóng góp tại các diễn đàn của Quốc hội trong thời gian tới, góp phần hoàn thiện các dự án Luật, bảo đảm tính khả thi và đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Lê Hoàng