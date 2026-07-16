Để nghị quyết chi bộ đi vào thực tiễn

Ý nghĩa cốt lõi của việc đưa nghị quyết chi bộ đi vào thực tiễn cuộc sống là biến các chủ trương, đường lối của Đảng thành hành động cụ thể, tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Ở nhiều chi, đảng bộ cơ sở, việc triển khai thực hiện nghị quyết đảm bảo nghiêm túc, bước đầu mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Lãnh đạo xã Tây Cốc kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn nhằm cụ thể hóa việc thực hiện nghị quyết của Đảng vào thực tiễn địa phương.

Tại chi bộ thôn Nhồi, xã Trung Sơn, mặc dù chỉ có 4 đảng viên, nhưng các cuộc sinh hoạt chi bộ định kỳ và việc biến nghị quyết thành hành động cụ thể của từng đảng viên luôn được thực hiện nghiêm túc, trên tinh thần “rõ người, rõ việc, có kết quả cụ thể”. Bí thư Chi bộ thôn Nhồi Đinh Thị Linh cho rằng: Bàn thì phải thực hiện, chứ không phải bàn rồi để đấy. Mặc dù có ít đảng viên, nhưng ngoài việc nắm bắt tư tưởng, duy trì sinh hoạt thì việc ra nghị quyết chi bộ luôn được cấp ủy quan tâm. Các nội dung thảo luận trong sinh hoạt luôn bám sát thực tiễn cơ sở, thể hiện rõ vai trò “đầu tầu” của đảng viên trong hoạt động chung của thôn.

Là địa bàn đặc biệt khó khăn của xã Trung Sơn, có gần 50% dân số là đồng bào dân tộc Mông, song nhờ cụ thể hóa nghị quyết chi bộ vào thực tiễn bằng những giải pháp sát thực và triển khai đồng bộ, quyết liệt, đến nay thôn Nhồi giảm còn 31 hộ nghèo, đời sống Nhân dân ngày một khá lên. Cây quế được xác định là cây trồng chủ lực, giúp giảm nghèo của thôn đã tăng lên hơn 120ha, mang lại nguồn thu ổn định, giúp diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc. Điều đặc biệt nhất là trước đây Đảng ủy xã phải cử cấp ủy viên về sinh hoạt cùng chi bộ Nhồi nhưng nay đã không còn. Việc này thể hiện sự tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng ủy với các đảng viên thôn Nhồi, khi năng lực lãnh đạo và năng lực cụ thể hóa nghị quyết của cấp ủy cấp trên và của chính chi bộ Nhồi đã được nâng cao.

Với 1.177 đảng viên, Đảng bộ xã Tây Cốc từ khi sáp nhập đến nay luôn chủ trương tăng cường việc nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Bám sát các chỉ đạo về đổi mới sinh hoạt chi bộ như Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư; Hướng dẫn số 42-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương... Đảng bộ xã chủ động thu thập thông tin, phân tích thái độ, ý kiến và xu hướng của Nhân dân với những vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm ngay từ cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Phó trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Tây Cốc cho rằng: Việc nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên cực kỳ quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Có nắm được tư tưởng thì mới nắm được đảng viên, nắm được cơ sở và ra nghị quyết chi bộ mới trúng và đúng, có tính khả thi cao, khi đưa vào thực tiễn mới tạo đồng thuận và triển khai có hiệu quả. Từ quan điểm như vậy, các nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng... của các chi, đảng bộ ở Đảng bộ Tây Cốc luôn có tính thực tiễn cao và khi triển khai luôn nhận được sự đồng thuận từ cơ sở, Nhân dân. “Trong 6 tháng đầu năm 2026, chúng tôi đã kết nạp được 15 đảng viên, dù việc tạo nguồn đang gặp nhiều khó khăn. Đây là kết quả minh chứng rõ ràng cho việc cụ thể hóa ra nghị quyết về công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên của nhiều chi bộ thôn thời gian qua...” - Đồng chí Nguyễn Trung Kiên nhấn mạnh minh chứng sinh động cho việc biến nghị quyết vào thực tiễn phải bằng kết quả và hành động cụ thể.

Có thể khẳng định, nghị quyết chi bộ trúng, đúng, đi vào thực tiễn cuộc sống sẽ góp phần quan trọng giúp các chi bộ, nhất là sau khi thực hiện sắp xếp, thoát khỏi tình trạng “nghị quyết thì hay, triển khai thì dở”, tránh bệnh quan liêu, sáo rỗng. Kết quả thực tế giúp quần chúng Nhân dân thêm tin tưởng, gắn bó và đồng thuận với các quyết sách của Đảng; tạo môi trường sinh hoạt Đảng nghiêm túc, nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo độc lập của chi bộ. Đặc biệt, góp phần giúp mỗi đảng viên định hình rõ vai trò, trách nhiệm và phần việc cụ thể phải gánh vác; đồng thời yêu cầu cán bộ, đảng viên cốt cán phải tiên phong hành động, không thể “nói nhiều làm ít”; tạo cơ sở khách quan, minh bạch để phân loại, đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm dựa trên hiệu quả công việc.

Việc ban hành nghị quyết trúng và đúng sẽ góp phần quan trọng giải quyết trực tiếp các bài toán thực tế ở cơ sở, tập trung nguồn lực xử lý dứt điểm các vấn đề bức thiết như ô nhiễm môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, cơ quan, đơn vị, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của quần chúng Nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Quốc Hội