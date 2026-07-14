HĐND xã Sông Lô tổ chức Kỳ họp thứ Hai, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 14/7, HĐND xã Sông Lô khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ Hai (kỳ họp thường lệ giữa năm) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, quyết định các nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2026.

Đồng chí Phùng Quang Dũng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sông Lô phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn xã tiếp tục duy trì ổn định. Sản xuất nông nghiệp đảm bảo khung lịch thời vụ, công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được triển khai chủ động, hiệu quả. Hoạt động thương mại, dịch vụ đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được tập trung chỉ đạo; trong tổng số 10 dự án triển khai với diện tích gần 95ha, đã thực hiện giải phóng mặt bằng trên 17 ha. Giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 40% kế hoạch. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo.

Quang cảnh Kỳ họp HĐND xã Sông Lô lần thứ 2, nhiệm kỳ 2026-2031.

6 tháng cuối năm, xã Sông Lô tập trung chỉ đạo sản xuất theo đúng khung lịch thời vụ; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, nhất là các dự án Khu công nghiệp Sông Lô 1, Sông Lô 2 và Cụm công nghiệp Đồng Thịnh; đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến đối với các báo cáo, tờ trình và biểu quyết thông qua các nghị quyết thuộc thẩm quyền.

Hà Giang - Trường Giang