Tổ đại biểu HĐND tỉnh số 14 tiếp xúc cử tri các xã Quy Đức, Đức Nhàn và Tân Pheo

Sáng 13/7, tại Nhà Văn hóa xã Quy Đức, Tổ đại biểu HĐND tỉnh số 14 tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri ba xã Quy Đức, Đức Nhàn, Tân Pheo để thông báo kết quả Kỳ họp thứ Ba (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026), HĐND tỉnh khoá XX.

Các đồng chí Tổ đại biểu HĐND tỉnh số 14 tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh số 14 tham dự buổi tiếp xúc gồm các đồng chí: Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Đức Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Bình; Đinh Anh Tuấn - Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Việt Nga - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tiền Phong; Nguyễn Thị Thúy Vân - Ủy viên chuyên trách Ban Dân tộc HĐND tỉnh.

Các cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Các cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh số 14 đã báo cáo với cử tri về kết quả Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XX; khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Tổ đại biểu cũng phổ biến, giải thích và vận động Nhân dân tích cực thực hiện các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua; báo cáo kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp.

Sau khi nghe thông báo kết quả Kỳ họp thứ Ba, cử tri bày tỏ sự đồng thuận, đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2026; đồng thời kỳ vọng các quyết sách vừa được thông qua sẽ tiếp tục tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cử tri các xã cũng phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh, tập trung vào hạ tầng cơ sở, an sinh xã hội và cơ chế phát triển kinh tế địa phương. Trong đó, cử tri kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư, khắc phục tình trạng hạ tầng giao thông xuống cấp nghiêm trọng do mưa bão và sạt lở; hỗ trợ kinh phí xây dựng mô hình trường bán trú, trường nội trú trung học cơ sở tập trung nhằm nâng cao chất lượng giáo dục; tăng mức hỗ trợ bảo vệ rừng, phát triển kinh tế rừng và du lịch dưới tán rừng; chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã vùng đặc biệt khó khăn...

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Thị Minh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh số 14 và lãnh đạo các địa phương đã giải trình, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với những kiến nghị vượt thẩm quyền, Tổ đại biểu ghi nhận, tổng hợp đầy đủ để báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, đồng thời chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và trả lời cử tri theo quy định.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị tâm huyết của cử tri; trực tiếp trao đổi, làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền, thể hiện tinh thần cầu thị và trách nhiệm trước các vấn đề cử tri quan tâm.

Hồng Duyên