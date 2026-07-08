HĐND xã Nguyệt Đức họp thường lệ giữa năm 2026

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Chiều 8/7, HĐND xã Nguyệt Đức khóa XXIII, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ Ba (kỳ họp thường lệ giữa năm) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.
Đồng chí Nguyễn Thị Huấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyệt Đức phát biểu khai mạc kỳ họp.
Theo báo cáo tại kỳ họp, 6 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội của xã tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn ước tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2025. Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, thương mại - dịch vụ phát triển ổn định; công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường được tăng cường.
Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm, xã đã tiếp nhận, giải quyết trên 5.400 hồ sơ thủ tục hành chính, tỷ lệ hài lòng của người dân đạt trên 96%.
Quang cảnh Kỳ họp thứ Ba, HĐND xã Nguyệt Đức khóa XXIII, nhiệm kỳ 2026-2031.
Trong 6 tháng cuối năm, xã Nguyệt Đức tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp đúng khung thời vụ; chủ động phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án, công tác giải phóng mặt bằng và đấu giá quyền sử dụng đất; nâng cao hiệu quả thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số. Xã quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.
Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình và xem xét, thông qua các nghị quyết.
Hà Giang - Đức Thiện
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