Tổ đại biểu số 6 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Tu Vũ

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Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Ba, sáng 13/7, Tổ đại biểu số 6 HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026–2031 đã tiếp xúc với cử tri xã Tu Vũ. Tổ đại biểu gồm các đồng chí: Trịnh Hùng Sơn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Thủy; Bùi Đức Giang - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn.
Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri xã Tu Vũ.
Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin tới cử tri kết quả Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XX; những nghị quyết quan trọng được thông qua tại Kỳ họp và tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026.
Cử tri xã Tu Vũ bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao kết quả Kỳ họp; đồng thời kiến nghị một số nội dung liên quan đến phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi; chế độ, chính sách cho người có công, cán bộ làm công tác chuyên trách tại các thôn. Cử tri xã Tu Vũ cũng đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí để địa phương có thêm nguồn lực tôn tạo một số di tích, nghĩa trang liệt sĩ đã xuống cấp.
Tổ đại biểu số 6 HĐND tỉnh tại hội nghị tiếp xúc cử tri.
Sau khi nghe các ý kiến của cử tri xã Tu Vũ, Tổ đại biểu số 6 HĐND tỉnh khóa XX đã trao đổi, làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, Tổ đại biểu đã tiếp thu, tổng hợp để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và trả lời cử tri theo quy định.
Mạnh Quân - Cao Tuấn
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