Quy định mới về hồ sơ xác định người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) và Nghị định số 253/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNCN trong đó quy định cụ thể hồ sơ xác định người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh.

Đối với người phụ thuộc là con, hồ sơ được chia theo các trường hợp: Con đẻ cần bản chụp Giấy khai sinh hoặc quyết định nhận cha, mẹ, con (hoặc văn bản xác nhận quan hệ cha, mẹ, con của cơ quan có thẩm quyền). Nếu con đã được cấp Căn cước thì bổ sung bản chụp thẻ Căn cước.

Con nuôi gồm bản chụp Giấy khai sinh, thẻ Căn cước (nếu có) và quyết định hoặc giấy chứng nhận nuôi con nuôi của cơ quan có thẩm quyền.

Con riêng của vợ hoặc chồng cần Giấy khai sinh của con, thẻ Căn cước (nếu có), Giấy chứng nhận kết hôn hoặc giấy tờ khác chứng minh quan hệ giữa người nộp thuế với con riêng.

Con từ đủ 18 tuổi trở lên bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc là người khuyết tật, ngoài các giấy tờ nêu trên, phải có thêm giấy xác nhận mất năng lực hành vi dân sự hoặc giấy xác nhận khuyết tật theo quy định.

Con đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, học nghề hoặc từ đủ 18 tuổi vẫn đang học phổ thông (bao gồm thời gian chờ kết quả thi từ tháng 6 đến tháng 9 của lớp 12), ngoài hồ sơ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con, phải có thẻ sinh viên, giấy xác nhận của nhà trường hoặc giấy tờ khác chứng minh đang theo học.

Đối với người phụ thuộc là vợ hoặc chồng, hồ sơ gồm bản chụp thẻ Căn cước và Giấy chứng nhận kết hôn hoặc giấy tờ khác chứng minh quan hệ hôn nhân.

Đối với người phụ thuộc là cha, mẹ, hồ sơ được quy định theo từng trường hợp: Cha, mẹ đẻ, bản chụp thẻ Căn cước của cha, mẹ và Giấy khai sinh của người nộp thuế hoặc giấy tờ khác chứng minh quan hệ cha, mẹ, con.

Cha, mẹ nuôi, bản chụp thẻ Căn cước và quyết định hoặc giấy chứng nhận nuôi con nuôi.

Cha, mẹ vợ hoặc cha, mẹ chồng, bản chụp thẻ Căn cước, Giấy khai sinh của vợ hoặc chồng người nộp thuế, cùng Giấy chứng nhận kết hôn hoặc giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân.

Cha dượng, mẹ kế, bản chụp thẻ Căn cước, Giấy khai sinh của người nộp thuế và Giấy chứng nhận kết hôn hoặc giấy tờ chứng minh quan hệ giữa cha dượng với mẹ đẻ hoặc giữa mẹ kế với cha đẻ.

Đối với cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế trực tiếp nuôi dưỡng, hồ sơ gồm bản chụp thẻ Căn cước, bảng kê khai người trực tiếp nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, cùng các giấy tờ chứng minh mối quan hệ và nghĩa vụ nuôi dưỡng (nếu có).

Đối với người phụ thuộc không có khả năng lao động, ngoài các giấy tờ tương ứng theo từng trường hợp nêu trên, hồ sơ phải bổ sung giấy tờ chứng minh người phụ thuộc bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên theo quy định của pháp luật.

Về trách nhiệm đăng ký và quản lý người phụ thuộc, Thông tư quy định người nộp thuế phải thực hiện việc đăng ký, thay đổi thông tin người phụ thuộc theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của hồ sơ đăng ký cũng như việc kê khai thu nhập của người phụ thuộc. Trường hợp kê khai không đúng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và các quy định pháp luật có liên quan.

Đối với cá nhân cư trú là người nước ngoài, nếu không có các loại giấy tờ theo quy định tương ứng với từng trường hợp người phụ thuộc, có thể sử dụng các tài liệu pháp lý do cơ quan có thẩm quyền cấp, bảo đảm chứng minh đủ điều kiện là người phụ thuộc và thể hiện được mối quan hệ giữa người nộp thuế với người phụ thuộc.

Đối với tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập có trách nhiệm lưu giữ và cung cấp đầy đủ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Về việc khai thác dữ liệu, cơ quan thuế sẽ sử dụng thông tin từ đăng ký thuế, Cổng Dịch vụ công Quốc gia, hệ thống giải quyết thủ tục hành chính, cơ sở dữ liệu quốc gia và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành được cơ quan nhà nước chia sẻ để xác định người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh. Trường hợp không thể khai thác được các dữ liệu này, người nộp thuế phải cung cấp các giấy tờ liên quan để chứng minh người phụ thuộc theo quy định.

https://daidoanket.vn/quy-dinh-moi-ve-ho-so-xac-dinh-nguoi-phu-thuoc-duoc-giam-tru-gia-canh.html

Theo daidoanket.vn