Xây dựng nền chăn nuôi tập trung

Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm thiểu rủi ro về dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, các hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đã và đang chuyển đổi mạnh mẽ sang mô hình chăn nuôi tập trung, khép kín, từng bước hình thành nền chăn nuôi an toàn, bền vững.

Dẫn chúng tôi đi thăm khu vực chăn nuôi gà của gia đình, anh Nguyễn Hải Điệp ở xã Vạn Xuân cho biết, gia đình vừa đầu tư mở rộng chuồng nuôi, lắp thêm các thiết bị công nghệ, nâng tổng đàn lên 35.000 con, trong đó khoảng 30.000 con gà thịt và 5.000 gà đẻ.

Anh Điệp chia sẻ: "Để đàn gà phát triển tốt, mang lại hiệu quả kinh tế, gia đình tôi tiêm phòng vắc xin đầy đủ, khử trùng tiêu độc khu vực chăn nuôi. Song song với việc mở rộng quy mô, nâng tổng đàn, gia đình lắp đặt máng ăn tự động, hệ thống làm mát chuồng nuôi, máy đo cảnh báo nhiệt và trang bị buồng lạnh bảo quản trứng thương phẩm... Nhờ đó, đàn gà ít mắc bệnh, tăng trọng lượng đều và trứng thương phẩm được bảo quản đúng kỹ thuật nên kéo dài thời gian tiêu thụ, sử dụng".

Trang trại chăn nuôi gà thảo dược với quy mô gần 5.000 con của gia đình anh Phan Kim Hùng, xã Hùng Việt cho hiệu quả kinh tế cao.

Chăn nuôi tập trung quy mô lớn cũng là hướng đi của nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Nhiều hộ vừa mở rộng quy mô sản xuất vừa tập trung nâng cao chất lượng thành phẩm thông qua việc ứng dụng mô hình chăn nuôi theo hướng hữu cơ, an toàn sinh học.

Mô hình chăn nuôi gà thảo dược của gia đình anh Phan Kim Hùng, xã Hùng Việt là một điển hình. Nhận thấy nông sản sạch, nông sản hữu cơ, đặc sản vừa là xu thế vừa mang lại giá trị kinh tế cao, từ năm 2018, anh Hùng đã mạnh dạn phát triển mô hình nuôi gà thịt, gà trứng thảo dược theo hình thức tập trung, an toàn dịch bệnh. Hiện trang trại gà của gia đình anh có khoảng 5.000 con, doanh thu hàng năm đạt hơn 450 triệu đồng. Sản phẩm được người tiêu dùng ưa chuộng. Anh Hùng cho biết, thời gian tới, anh sẽ tăng quy mô lên hơn 20 nghìn con để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Theo thống kê, toàn tỉnh có khoảng 161,8 nghìn con trâu, hơn 247,3 nghìn con bò; gần 1,82 triệu con lợn, hơn 37,5 triệu con gia cầm. Hằng năm, tổng sản lượng thịt hơi các loại đạt khoảng 471 nghìn tấn, trứng gia cầm đạt khoảng 1,65 tỷ quả, sữa tươi đạt khoảng 62,3 triệu lít.

Phú Thọ có 113 hợp tác xã, trên 5.300 trang trại và 46 doanh nghiệp lớn đầu tư hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi. Điều đáng nói, chăn nuôi trang trại quy mô lớn chiếm khoảng 30% tổng đàn lợn, 20% tổng đàn gà của tỉnh. Tỉnh cũng đã xây dựng được 80 chuỗi liên kết từ sản xuất – chế biến – lưu thông – tiêu thụ động vật và sản phẩm từ động vật đến hầu khắp các tỉnh, thành trong cả nước.

Hiện nay, lĩnh vực chăn nuôi tiếp tục được cơ cấu lại, chuyển biến theo hướng giảm tỷ lệ chăn nuôi nhỏ lẻ, tăng quy mô chăn nuôi tập trung. Cùng với đó, các địa phương đẩy mạnh áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, chăn nuôi theo hướng hữu cơ, ứng dụng khoa học - công nghệ và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các dự án chăn nuôi quy mô lớn, công nghệ cao.

Với quy mô nuôi tập trung hơn 100 con trâu, bò, trang trại của gia đình ông Nguyễn Xuân Bảng, xã Cẩm Khê có lợi nhuận gần 1 tỷ đồng/năm.

Để bảo đảm đầu ra bền vững, nhiều trang trại đẩy mạnh xây dựng chuỗi liên kết giữa hộ chăn nuôi với doanh nghiệp, hợp tác xã và các kênh phân phối. Mô hình “từ trang trại đến bàn ăn” đang phát huy hiệu quả, vừa bảo đảm truy xuất nguồn gốc, vừa nâng cao giá trị thương hiệu.

Thực tế cho thấy chăn nuôi an toàn, áp dụng khoa học kỹ thuật không chỉ giúp tăng hiệu quả kinh tế mà còn bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng sản phẩm. Trong đó, yếu tố then chốt là việc tổ chức sản xuất theo quy trình khép kín, có kiểm soát dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh và không sử dụng chất cấm hoặc lạm dụng kháng sinh trong chăn nuôi.

Bà Lê Thị Hà - Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y nhận định: Trong thời gian tới, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, ứng dụng công nghệ cao, giảm dần chăn nuôi nhỏ lẻ, nâng tỷ lệ chăn nuôi tập trung lên 50 - 60% tổng đàn. Đồng thời, tăng cường quản lý giống, an toàn thực phẩm, xử lý chất thải và đẩy mạnh chuyển đổi số trong chăn nuôi, hướng tới nền nông nghiệp xanh, bền vững, hiệu quả. Ngành cũng sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ chăn nuôi trong việc hỗ trợ tiếp cận vốn, chuyển giao kỹ thuật, mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm chăn nuôi của tỉnh.

Quân Lâm