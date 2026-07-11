Nâng cao năng lực tổ chức sản xuất, quản lý chất lượng nông sản

Nông nghiệp Phú Thọ đang từng bước chuyển từ tư duy sản xuất nhỏ lẻ sang tư duy kinh tế lấy chất lượng, an toàn thực phẩm và liên kết chuỗi giá trị làm nền tảng để nâng cao sức cạnh tranh của nông sản. Nếu như trước đây, nhiều sản phẩm chủ yếu tiêu thụ qua thương lái với quy mô nhỏ, giá trị gia tăng thấp, thì nay, việc nâng cao năng lực tổ chức sản xuất, quản lý chất lượng nông sản đã tạo nên những chuyển biến tích cực. Các mô hình liên kết đang góp phần đưa nông sản của tỉnh từng bước chinh phục những thị trường khó tính.

Xác định tổ chức sản xuất là khâu then chốt quyết định hiệu quả phát triển nông nghiệp, những năm qua, ngành Nông nghiệp tập trung hướng dẫn địa phương xây dựng các vùng sản xuất tập trung, khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Đồng thời, chú trọng chuyển giao khoa học, kỹ thuật, áp dụng các quy trình sản xuất an toàn như VietGAP, hữu cơ, nâng cao năng lực quản lý chất lượng.

Vùng sản xuất rau an toàn tại xã Phùng Nguyên được đầu tư sản xuất theo quy trình an toàn, góp phần nâng cao chất lượng nông sản và đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Bên cạnh việc mở rộng quy mô sản xuất hàng hóa, các địa phương còn tích cực hỗ trợ người dân xây dựng mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, hoàn thiện bao bì, nhãn mác, phát triển thương hiệu. Đây được xem là “chìa khóa” giúp nông sản địa phương tiếp cận hệ thống phân phối hiện đại cũng như mở rộng thị trường tiêu thụ.

Điển hình như Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất sơ chế và tiêu thụ sản phẩm rau an toàn Tứ Xã (xã Phùng Nguyên) - mô hình tiêu biểu trong tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị. Hợp tác xã liên kết với nhiều hộ dân phát triển vùng sản xuất rau hàng hóa, áp dụng quy trình sản xuất VietGAP, ghi chép nhật ký đồng ruộng, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Nhờ sản xuất đồng bộ đã đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp thu mua và hệ thống siêu thị, giá bán ổn định giúp nhiều hộ thành viên có thu nhập cao hơn từ 20-30% so với sản xuất nhỏ lẻ trước đây.

Không chỉ với rau, nhiều vùng chè, bưởi, chuối, nấm hay chăn nuôi lợn, gà... trên địa bàn tỉnh cũng đang phát triển theo hướng liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. Các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư kho bảo quản, sơ chế, đóng gói, góp phần kéo dài thời gian bảo quản, nâng cao giá trị nông sản.

Song song với tổ chức lại sản xuất, công tác quản lý chất lượng nông sản được đặc biệt quan tâm. Các cơ quan chuyên môn thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng vật tư nông nghiệp, hướng dẫn các cơ sở sản xuất thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, tăng cường lấy mẫu giám sát an toàn thực phẩm, kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất và kháng sinh trong sản phẩm nông nghiệp.

Việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người sản xuất cũng được triển khai thường xuyên. Thay vì chạy theo năng suất, ngày càng nhiều nông dân hiểu rằng chất lượng và sự an toàn của sản phẩm mới là yếu tố quyết định khả năng cạnh tranh lâu dài. Chính sự thay đổi trong tư duy sản xuất đã tạo nền tảng quan trọng để hình thành những chuỗi giá trị bền vững. Theo đó, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản được triển khai ngày càng hiệu quả.

Toàn tỉnh hiện có hơn 200 chuỗi cung ứng thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn đối với các sản phẩm như chè, rau, bưởi, thịt lợn, thịt gà, nấm... Trong đó, 133 chuỗi sản phẩm có nguồn gốc thực vật. Bên cạnh đó, đã có 65 doanh nghiệp, 122 hợp tác xã, tổ hợp tác và 20 hộ kinh doanh cá thể thực hiện liên kết theo chuỗi giá trị.

Đây là kết quả quan trọng, cho thấy vai trò của các thành phần kinh tế trong phát triển nông nghiệp ngày càng được phát huy. Thông qua liên kết, doanh nghiệp chủ động được vùng nguyên liệu ổn định, hợp tác xã nâng cao năng lực điều hành, người nông dân có đầu ra bền vững, được tiếp cận kỹ thuật sản xuất tiên tiến và hạn chế rủi ro về thị trường.

Đặc biệt, nhiều nông sản của tỉnh đã có mặt tại các hệ thống phân phối hiện đại như GO!, Co.opmart, WinMart và nhiều chuỗi cửa hàng thực phẩm an toàn. Việc xuất hiện tại các siêu thị không chỉ mở rộng thị trường tiêu thụ mà còn khẳng định chất lượng, uy tín của nông sản địa phương. Đây cũng là động lực để các cơ sở sản xuất tiếp tục đầu tư công nghệ, cải tiến quy trình nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường.

Với định hướng đúng cùng sự đồng hành của các cấp, ngành và sự chủ động của người dân, việc nâng cao năng lực tổ chức sản xuất, quản lý chất lượng nông sản sẽ tiếp tục tạo nền tảng để nông nghiệp Phú Thọ phát triển theo hướng hiện đại, bền vững. Không chỉ gia tăng giá trị cho từng sản phẩm, những chuỗi liên kết chặt chẽ còn góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân, khẳng định vị thế nông sản của tỉnh trên thị trường và tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế nông nghiệp trong giai đoạn mới.

Hoàng Hương