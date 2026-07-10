Bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh, bền vững

Chiều 10/7, tại Phú Thọ, Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức hội thảo phổ biến Nghị định số 243 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến cơ chế mua bán điện trực tiếp và phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối tới các công ty điện lực trực thuộc Tổng công ty.

Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Bắc phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu được phổ biến những nội dung trọng tâm của Nghị định số 243, trong đó tập trung vào các quy định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 57 về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn; Nghị định số 58 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực về phát triển điện năng lượng tái tạo và điện năng lượng mới.

Báo cáo viên trình bày, giới thiệu nội dung cơ bản Nghị định số 243 của Chính phủ.

Các nội dung sửa đổi, bổ sung được đánh giá đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực tế; tiếp tục hoàn thiện cơ chế mua bán điện trực tiếp, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, đồng thời huy động hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo và năng lượng mới, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh, bền vững.

Toàn cảnh hội nghị.

Thông qua hội thảo, đội ngũ cán bộ, người lao động trong toàn Tổng công ty được cập nhật đầy đủ những điểm mới của Nghị định số 243, qua đó thống nhất nhận thức, cách thức triển khai thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi các chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực điện lực và phát triển năng lượng tái tạo.

Lê Minh