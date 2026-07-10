Doanh nghiệp tiên phong sản xuất nước sạch cung cấp cho người dân nông thôn

Thực hiện chủ trương đầu tư cấp nước sạch cho người dân vùng nông thôn, miền núi, năm 2018, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng cấp nước Vĩnh Phúc đã mạnh dạn đầu tư hơn 120 tỷ đồng xây dựng nhà máy sản xuất nước sạch Sông Lô tại thị trấn Tam Sơn (cũ), có tổng công suất thiết kế 16.000 m3/ngày đêm, đảm bảo cung cấp nước sạch cho khoảng 10.000 hộ dân thuộc các xã Tam Sơn, Sông Lô, Lập Thạch, Tiên Lữ...

Vừa vặn vòi nước rửa thực phẩm và rau quả để chuẩn bị bữa cơm trưa phục vụ khách, chị Thanh ở xã Tam Sơn cho biết: Gia đình đăng ký sử dụng nước sạch của nhà máy nước thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng cấp nước Vĩnh Phúc ngay đợt đầu. Mỗi tháng, chi phí tiền nước khoảng 300 - 500 nghìn đồng, không còn lo như trước đây hằng ngày phải sử dụng nước giếng có nguy cơ bị ô nhiễm, ảnh hưởng sức khỏe.

Gia đình chị Thanh sử dụng nước từ nhà máy nước sạch.

Nhà máy nước sạch Sông Lô sử dụng công nghệ hiện đại của Việt Nam bằng phương pháp xử lý lắng, lọc cát loại trừ cặn cứng và vi khuẩn, phù hợp với điều kiện nước ta. Công nghệ này đã được ứng dụng tại Nhà máy nước Tam Dương thuộc xã Tam Dương cùng nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước và được các nhà khoa học chuyên ngành đánh giá cao. Đây là phương pháp sử dụng công nghệ xử lý nước hợp khối bằng những loại vật liệu thép được sơn chống rỉ, chống ăn mòn; vật liệu inox bền và bóng, vật liệu composite có cấu tạo từ nhựa polyester và sợi thủy tinh...

Ngoài cung cấp nước sạch cho các hộ dân, nhà máy còn chuẩn bị cung cấp nước cho các doanh nghiệp đầu tư tại Khu công nghiệp Sông Lô 2, Cụm công nghiệp Đồng Thịnh và xã Tiên Lữ.

Nhà máy nước Sông Lô của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng cấp nước Vĩnh Phúc.

Do được đầu tư hệ thống dây chuyền sản xuất hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc gia và khai thác nguồn nước tự nhiên đầu vào tương đối sạch trên sông Lô, Nhà máy sản xuất nước sạch Sông Lô đã được Sở Y tế Phú Thọ cấp Giấy chứng nhận chất lượng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Quy trình sản xuất và quản lý chất lượng sản phẩm của nhà máy đạt tiêu chuẩn ISO 22000:2018; được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận tiêu chuẩn.

Chủ tịch UBND xã Tam Sơn Nguyễn Ngọc Khang cho biết: Việc triển khai xây dựng nhà máy sản xuất nước sạch trên địa bàn xã Tam Sơn là niềm vui đối với cán bộ và các tầng lớp Nhân dân trong xã. Sau hơn 6 năm đi vào hoạt động, nhà máy đã giải quyết được “cơn khát” nước sạch của người dân trong điều kiện nguồn nước ngầm và nước mặt có nguy cơ ô nhiễm. Tuy nhiên, do người dân còn thói quen sử dụng nước giếng khoan, điều kiện kinh tế còn khó khăn nên số hộ sử dụng nước sạch của nhà máy còn hạn chế. Xã sẽ chỉ đạo tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân sử dụng nước sạch để bảo vệ sức khoẻ.

Nhà máy nước Sông Lô đang cung cấp nước sạch cho gần 5.000 khách hàng trên địa bàn.

Bà Lê Thị Kim Thanh - Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng cấp nước Vĩnh Phúc cho biết: Từ năm 2024, công ty tiếp tục đầu tư mở rộng đường ống tới các xã Lập Thạch, Tiên Lữ, Khu công nghiệp Sông Lô 2 và Cụm công nghiệp Đồng Thịnh. Tối ưu hóa hệ thống xử lý nước đầu nguồn, tiếp tục hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu và quảng bá sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Công ty cũng sẽ mở rộng thị trường tiêu thụ, hướng đến khách hàng là doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong các khu, cụm công nghiệp. Phấn đấu năm 2030, sản lượng nước thương phẩm của nhà máy tăng gấp 2 - 3 lần hiện nay, đảm bảo 100% người dân trong vùng được sử dụng nước sạch theo phân vùng được UBND tỉnh phê duyệt.

Xuân Nguyễn