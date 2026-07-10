Phú Thọ trong dòng chảy hội nhập kinh tế quốc tế

Trong bối cảnh kinh tế thế giới đang tái định hình chuỗi cung ứng, hội nhập kinh tế quốc tế không chỉ là mở rộng thị trường hay thu hút vốn đầu tư mà trở thành cuộc cạnh tranh về năng lực tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Với không gian phát triển mới sau hợp nhất cùng kết quả tăng trưởng tích cực trong 6 tháng đầu năm 2026, Phú Thọ đang từng bước khẳng định vị thế trên hành trình hội nhập sâu rộng.

Những năm gần đây, nhiều tập đoàn trong lĩnh vực điện tử, công nghiệp chế tạo và công nghiệp hỗ trợ tiếp tục lựa chọn Phú Thọ là điểm đến đầu tư. Hệ thống khu công nghiệp được mở rộng, hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ cùng cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính đã tạo lợi thế cạnh tranh mới. Từ chỗ chủ yếu thu hút các dự án sản xuất quy mô vừa, tỉnh đang hướng tới các dự án công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn.

Công ty Cổ phần Giày Vĩnh Yên chú trọng đầu tư phát triển công nghệ, đào tạo nhân lực để cung ứng các sản phẩm đạt chuẩn quốc tế cho đối tác nước ngoài.

Cùng với sự gia tăng về quy mô FDI, chất lượng thu hút đầu tư cũng chuyển biến tích cực. Nhiều nhà đầu tư mang theo hệ sinh thái doanh nghiệp vệ tinh, tạo cơ hội để doanh nghiệp địa phương tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Điều đó đòi hỏi địa phương phải cạnh tranh bằng chất lượng môi trường đầu tư, nguồn nhân lực, logistics, chuyển đổi số và dịch vụ công hiện đại.

Không chỉ là điểm đến của nhà đầu tư nước ngoài, Phú Thọ còn hướng tới trở thành đầu mối kết nối logistics và sản xuất của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Không gian phát triển rộng hơn sau hợp nhất cùng hệ thống cao tốc và mạng lưới khu công nghiệp tạo điều kiện để hàng hóa, nguyên liệu và dịch vụ lưu thông thuận lợi, mở rộng liên kết vùng và quốc tế.

Nhờ đó, hội nhập của Phú Thọ đang chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu. Mục tiêu không chỉ là tăng số lượng dự án hay kim ngạch xuất khẩu mà là tham gia vào các công đoạn có giá trị gia tăng cao hơn trong chuỗi sản xuất toàn cầu.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, lợi thế về vị trí địa lý hay chi phí lao động không còn là yếu tố quyết định. Hiện tại, điều các tập đoàn toàn cầu quan tâm nhiều hơn là chất lượng nguồn nhân lực, khả năng cung ứng linh kiện, mức độ chuyển đổi số, tiêu chuẩn môi trường và tính ổn định của môi trường đầu tư. Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với Phú Thọ trong giai đoạn phát triển mới.

Những năm gần đây, cùng với việc đẩy mạnh cải cách hành chính, tỉnh chú trọng đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, hạ tầng logistics, chuyển đổi số trong quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau hợp nhất cũng hướng tới mục tiêu rút ngắn quy trình giải quyết thủ tục, tạo môi trường đầu tư thông thoáng hơn, giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, khoảng cách từ “điểm đến đầu tư” đến “mắt xích quan trọng của chuỗi giá trị toàn cầu” vẫn còn nhiều việc phải làm. Hiện nay, phần lớn doanh nghiệp trong tỉnh vẫn là doanh nghiệp nhỏ và vừa, năng lực công nghệ, quản trị và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế còn hạn chế. Số doanh nghiệp tham gia trực tiếp vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn đa quốc gia chưa nhiều; tỷ lệ nội địa hóa ở một số ngành công nghiệp vẫn còn thấp.

Đó cũng là trăn trở của ông Lê Thanh Thủy, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Giày Vĩnh Yên. Theo ông Thủy, cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp FDI đang rộng mở hơn bao giờ hết, nhưng để trở thành nhà cung ứng, doanh nghiệp phải đầu tư lớn cho công nghệ, quản trị chất lượng và đào tạo nguồn nhân lực. Chỉ cần một chi tiết kỹ thuật không đạt yêu cầu hoặc chậm tiến độ giao hàng, doanh nghiệp có thể đánh mất cơ hội tham gia chuỗi cung ứng.

Ở một góc nhìn khác, bà Hoàng Thị Thùy Linh - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thực phẩm DBFOOD (phường Xuân Hòa) cho rằng, các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đã mở ra thị trường rộng lớn cho nông sản Việt Nam. Tuy nhiên, những thị trường này cũng đặt ra yêu cầu rất khắt khe về truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn môi trường, phát thải carbon và trách nhiệm xã hội. Vì vậy, hội nhập không chỉ là câu chuyện mở cửa thị trường mà còn là quá trình nâng cấp toàn diện phương thức sản xuất và quản trị doanh nghiệp.

Sản phẩm của Công ty Cổ phần thực phẩm DBFOOD (phường Xuân Hòa) được đông đảo khách hàng trong và ngoài nước ưa chuộng.

Thực tế cho thấy, những doanh nghiệp chủ động chuyển đổi số, đầu tư công nghệ và xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn đang có lợi thế rõ rệt trong việc mở rộng thị trường. Đây cũng là xu hướng tất yếu khi thế giới ngày càng coi trọng các tiêu chí phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải trong toàn bộ chuỗi sản xuất.

Ông Trần Quang Tuấn - Giám đốc Sở Công Thương Phú Thọ cho biết, hội nhập kinh tế quốc tế trong giai đoạn mới không chỉ diễn ra ở các khu công nghiệp mà còn lan tỏa khắp các lĩnh vực như nông nghiệp, du lịch, logistics và thương mại điện tử. Sau hợp nhất, tỉnh sở hữu không gian phát triển rộng lớn hơn, hệ thống hạ tầng ngày càng đồng bộ, nguồn tài nguyên du lịch và nông nghiệp phong phú hơn. Nếu khai thác có hiệu quả, đây sẽ là lợi thế quan trọng để thu hút thêm các dòng vốn đầu tư chất lượng cao, đồng thời nâng cao giá trị gia tăng cho các sản phẩm và dịch vụ của địa phương.

Trong bối cảnh đó, việc triển khai hiệu quả các chủ trương của Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và chuyển đổi số sẽ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi doanh nghiệp trong nước lớn mạnh, đủ sức liên kết với khu vực FDI, tỷ lệ giá trị gia tăng tạo ra tại địa phương sẽ ngày càng cao, qua đó góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Có thể thấy, hội nhập kinh tế quốc tế đang bước sang một giai đoạn mới với những yêu cầu cao hơn nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội hơn. Đối với Phú Thọ, kết quả thu hút đầu tư, tăng trưởng kinh tế và cải thiện môi trường kinh doanh trong thời gian qua là nền tảng quan trọng, song chưa phải đích đến. Điều quan trọng hơn là biến những lợi thế đó thành năng lực cạnh tranh thực chất, xây dựng đội ngũ doanh nghiệp đủ mạnh để tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Quang Nam