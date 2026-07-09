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Điện lực Thanh Sơn tuyên truyền và hướng dẫn khách hàng sử dụng App EVN CSKH

Hiện nay, Điện lực Thanh Sơn đang quản lý 40.718 khách hàng. Thực hiện chủ trương chuyển đổi số của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Công ty Điện lực Phú Thọ về nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, Điện lực Thanh Sơn đã tuyên truyền và hướng dẫn khách hàng ứng dụng “EVN CSKH” sử dụng trên điện thoại thông minh.

Điện lực Thanh Sơn tuyên truyền và hướng dẫn khách hàng sử dụng App EVN CSKH Điện lực Thanh Sơn tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài ứng dụng EVN CSKH.

Những tiện ích từ việc cài ứng dụng EVN CSKH như: Tra cứu điện năng tiêu thụ theo ngày, tuần, tháng để theo dõi, giám sát mức sử dụng/tiêu thụ điện cũng như lịch sử tiêu thụ điện; đặt ngưỡng cảnh báo sản lượng/mức tiêu thụ theo điện năng (kWh) hoặc theo tỷ lệ tăng (%) sẽ giúp khách hàng theo dõi sản lượng điện tiêu thụ, tiền điện hằng tháng, từ đó, chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng điện một cách khoa học và tiết kiệm hơn.

Ngoài ra, khách hàng có thể tra cứu giá bán điện, tra cứu lịch ngừng/giảm cung cấp điện, thông tin hướng dẫn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả đối với gia đình/cơ sở sản xuất, kinh doanh/công sở; cập nhật các thông báo và khuyến nghị cần lưu ý; cảnh báo lừa đảo trực tuyến, khuyến cáo thông tin giả mạo... Đây đều là những thông tin cần thiết giúp khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

Thu Hà


Thu Hà

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc Công ty Điện lực Phú Thọ Thanh Sơn Tập đoàn điện lực việt nam khách hàng Điện thoại thông minh Tuyên truyền Lừa đảo trực tuyến Tiết kiệm Ứng dụng
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