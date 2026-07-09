Điện lực Thanh Sơn tuyên truyền và hướng dẫn khách hàng sử dụng App EVN CSKH

{title}
{publish}
{head}
Hiện nay, Điện lực Thanh Sơn đang quản lý 40.718 khách hàng. Thực hiện chủ trương chuyển đổi số của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Công ty Điện lực Phú Thọ về nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, Điện lực Thanh Sơn đã tuyên truyền và hướng dẫn khách hàng ứng dụng “EVN CSKH” sử dụng trên điện thoại thông minh.
Điện lực Thanh Sơn tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài ứng dụng EVN CSKH.
Những tiện ích từ việc cài ứng dụng EVN CSKH như: Tra cứu điện năng tiêu thụ theo ngày, tuần, tháng để theo dõi, giám sát mức sử dụng/tiêu thụ điện cũng như lịch sử tiêu thụ điện; đặt ngưỡng cảnh báo sản lượng/mức tiêu thụ theo điện năng (kWh) hoặc theo tỷ lệ tăng (%) sẽ giúp khách hàng theo dõi sản lượng điện tiêu thụ, tiền điện hằng tháng, từ đó, chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng điện một cách khoa học và tiết kiệm hơn.
Ngoài ra, khách hàng có thể tra cứu giá bán điện, tra cứu lịch ngừng/giảm cung cấp điện, thông tin hướng dẫn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả đối với gia đình/cơ sở sản xuất, kinh doanh/công sở; cập nhật các thông báo và khuyến nghị cần lưu ý; cảnh báo lừa đảo trực tuyến, khuyến cáo thông tin giả mạo... Đây đều là những thông tin cần thiết giúp khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.
Thu Hà
baophutho.vn Hiện nay, Điện lực Cẩm Khê đang quản lý, vận hành hệ thống điện phục vụ trên 47.000 khách hàng sử dụng điện trên địa bàn 6 xã gồm: Cẩm Khê, Phú...
baophutho.vn Ngày 8/7, tại Diễn đàn “Năng lượng và môi trường thế giới - Việt Nam” 2026 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Công ty Cổ phần Tập đoàn...
baophutho.vn Theo quy định, Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP có thời hạn 36 tháng. Hết thời hạn này, các chủ thể phải hoàn thiện hồ sơ để đề nghị công nhận...
baophutho.vn Đến hết tháng 6/2026, công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế...
baophutho.vn Trong dòng chảy phát triển kinh tế - xã hội, khu vực kinh tế tập thể (KTTT), nòng cốt là hợp tác xã (HTX) ngày càng khẳng định vai trò là điểm...
Giá cả thị trường ngày 9/7/2026
baophutho.vn Với tinh thần chủ động hội nhập, lấy ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển làm trọng tâm, những tháng đầu năm 2026, tỉnh Phú Thọ đã triển khai...