Xây dựng Liên minh Hợp tác xã tỉnh ngày càng vững mạnh

Trong dòng chảy phát triển kinh tế - xã hội, khu vực kinh tế tập thể (KTTT), nòng cốt là hợp tác xã (HTX) ngày càng khẳng định vai trò là điểm tựa vững chắc cho người dân, nhất là khu vực nông thôn. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Liên minh HTX tỉnh không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt, đại diện và đồng hành, hỗ trợ HTX nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh.

HTX Nấm Tam Đảo đầu tư sản xuất đông trùng hạ thảo và các sản phẩm chế biến sâu, doanh thu hơn 20 tỷ đồng/năm, sản phẩm được tiêu thụ trong nước và xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ, Dubai.

Toàn tỉnh hiện có 2.130 HTX, trong đó, 1.797 HTX hoạt động ổn định, trải rộng trên hầu hết các lĩnh vực như nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ, xây dựng, vận tải - môi trường, quỹ tín dụng nhân dân. Bên cạnh đó, tỉnh có 1.360 tổ hợp tác với hơn 10.000 thành viên và người lao động tham gia; doanh thu bình quân năm 2025 ước đạt 355 triệu đồng/tổ hợp tác. Các liên hiệp HTX từng bước được củng cố, phát huy hiệu quả. Hiện toàn tỉnh có 3 liên hiệp HTX, doanh thu bình quân ước đạt 1,63 tỷ đồng/năm, lãi bình quân khoảng 150 triệu đồng. Đáng chú ý, doanh thu, lợi nhuận của các HTX và tổ hợp tác tăng trưởng bình quân từ 10%/năm trở lên; số việc làm do HTX tạo ra tăng từ 15 - 20%/năm. Thu nhập bình quân của lao động thường xuyên tại HTX năm 2025 đạt khoảng 5,8 triệu đồng/người/tháng, góp phần cải thiện đời sống, giữ chân lao động ở khu vực nông thôn.

Riêng lĩnh vực nông nghiệp, lĩnh vực truyền thống và chiếm tỷ trọng lớn trong khu vực KTTT hiện thu hút gần 130.000 thành viên tham gia, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 20.600 lao động với thu nhập bình quân khoảng 4,9 triệu đồng/người/tháng. Doanh thu bình quân một HTX nông nghiệp năm 2025 ước đạt 1,715 tỷ đồng, cho thấy xu hướng chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết, hợp tác quy mô lớn gắn với thị trường.

Xác định rõ vai trò trung tâm trong việc kết nối, dẫn dắt và hỗ trợ khu vực KTTT, Liên minh HTX tỉnh đã chủ động đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thực chất, hiệu quả. Các chương trình công tác hằng năm được xây dựng bám sát thực tiễn cơ sở, lấy HTX làm đối tượng phục vụ, lấy hiệu quả sản xuất kinh doanh của HTX làm thước đo đánh giá.

Thông qua việc rà soát, phân loại HTX theo mức độ hoạt động, Liên minh HTX tỉnh đã tập trung hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm; kịp thời tháo gỡ khó khăn về vốn, đất đai, khoa học - công nghệ, thị trường tiêu thụ, quản trị điều hành. Công tác tuyên truyền, tư vấn, đào tạo được chú trọng, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý HTX, từng bước thay đổi tư duy từ “làm ăn manh mún” sang “sản xuất theo chuỗi giá trị”. Cùng với đó, Liên minh HTX tỉnh tích cực phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong việc triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ HTX tham gia xây dựng nông thôn mới, phát triển sản phẩm đặc trưng, OCOP, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Đến nay, có 247 sản phẩm của 151 HTX/THT đạt chứng nhận sản phẩm OCOP từ 3 - 5 sao, trong đó có 1 sản phẩm OCOP đạt 5 sao.

Thực tiễn cho thấy, nhiều HTX trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn đổi mới phương thức sản xuất, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường, qua đó khẳng định vai trò của KTTT trong phát triển kinh tế địa phương. Một số HTX tiêu biểu như: HTX Mì gạo Hùng Lô, trung bình mỗi tháng sản xuất trên 50 tấn mì gạo, doanh thu đạt trên 15 tỷ đồng; HTX hiện có 3 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao và 1 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 5 sao. HTX Sản xuất chè an toàn Long Cốc là mô hình tiêu biểu trong nâng cao giá trị cây chè truyền thống; diện tích canh tác 12ha chè theo tiêu chuẩn VietGAP, HTX đã xây dựng được 4 sản phẩm OCOP, trong đó có 3 sản phẩm đạt 4 sao. HTX Nông nghiệp Nhân Lý với 2.460 thành viên, diện tích sản xuất trên 150ha đã xây dựng thành công thương hiệu gạo Phú Xuân, nhiều sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP; doanh thu hằng năm đạt từ 7 - 7,5 tỷ đồng. HTX Nấm Tam Đảo đầu tư sản xuất đông trùng hạ thảo và các sản phẩm chế biến sâu, doanh thu hơn 20 tỷ đồng/năm, sản phẩm được tiêu thụ trong nước và xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ, Dubai. HTX 3T Farm là đơn vị chuyên canh cây có múi tại Cao Phong, sản xuất cam theo quy trình VietGAP, bảo đảm an toàn và chất lượng đồng đều. Bên cạnh cam tươi, 3T Farm phát triển đa dạng sản phẩm chế biến như mứt cam, detox cam, trà cam thảo mộc, cam sấy lạnh. Quy mô diện tích trồng cam 20,8ha, sản lượng hàng năm đạt 150 tấn. Ngoài cam quả, HTX có các sản phẩm từ cây cam như: Trà cam, rượu cam, tinh dầu cam...

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Liên minh HTX tỉnh đã chủ động tham mưu, phối hợp xây dựng và triển khai 47 chủ trương, cơ chế, chính sách phát triển KTTT. Các chính sách ngày càng đi vào chiều sâu, tạo điều kiện thuận lợi cho HTX tiếp cận vốn, đất đai, khoa học - công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực. Các quỹ do Liên minh HTX tỉnh quản lý đã giải ngân cho 1.018 lượt dự án vay vốn với tổng số tiền trên 584 tỷ đồng, góp phần giúp HTX đầu tư mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh. Song song với đó, công tác xúc tiến thương mại được đẩy mạnh; 275 lượt HTX được hỗ trợ tham gia trưng bày, quảng bá hơn 8.000 lượt sản phẩm tại 110 hội chợ, hội nghị trong và ngoài tỉnh.

Nhìn lại cả nhiệm kỳ, Liên minh HTX tỉnh đã hoàn thành 10/10 chỉ tiêu Đại hội đề ra, khẳng định vai trò là chỗ dựa tin cậy của các HTX thành viên. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển mới, khu vực KTTT vẫn còn những khó khăn, thách thức cần tiếp tục tháo gỡ.

Bước sang nhiệm kỳ 2025 - 2030, Liên minh HTX tỉnh xác định mục tiêu xuyên suốt là nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của KTTT. Trọng tâm là củng cố tổ chức Liên minh HTX tỉnh vững mạnh; tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển KTTT, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả. Tập trung nâng cao chất lượng tư vấn, hỗ trợ các HTX gắn với chuyển đổi số, liên kết chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Quan tâm củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương, kịp thời tham mưu cho tỉnh các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm thúc đẩy khu vực KTTT, HTX phát triển bền vững.

Với quyết tâm chính trị cao, sự đồng thuận của các HTX thành viên và sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, khu vực KTTT tỉnh Phú Thọ được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp ngày càng rõ nét vào tăng trưởng kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống Nhân dân.

Trần Văn Tú - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh