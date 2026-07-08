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Đề xuất hơn 25.000 tỷ đồng mở rộng cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ 10-12 làn xe

Dự án mở rộng tuyến cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ lên quy mô 10-12 làn xe đã được nhà đầu tư đề xuất và tính toán số vốn, đồng thời kiến nghị lựa chọn phương thức đầu tư nhằm đảm bảo hiệu quả tài chính.

Đề xuất hơn 25.000 tỷ đồng mở rộng cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ 10-12 làn xePhương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành (Công ty Phương Thành-nhà đầu tư) mới đây đã có văn bản báo cáo Bộ Xây dựng kết quả nghiên cứu phương án mở rộng tuyến cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ lên 10-12 làn xe theo phương thức đối tác công-tư (PPP) với chiều dài gần 30km.

Cụ thể, đoạn Pháp Vân-Vành đai 4 đầu tư mở rộng lên 12 làn xe. Trên đoạn tuyến này, đoạn từ nút giao Pháp Vân đến Km182+400 (khu vực nút giao Pháp Vân, dài khoảng 1,5km) được xây dựng cầu cạn quy mô 6 làn xe tại dải phân cách giữa.

Đoạn Km182+400 đến Vành đai 4 sẽ xây dựng 2 cầu cạn bố trí hai bên đường cao tốc hiện hữu, quy mô 3 làn xe mỗi cầu cạn.

Đối với đoạn tuyến mở rộng lên quy mô 10 làn xe (từ Vành đai 4 đến Cầu Giẽ), đoạn Vành đai 4 đến nút giao Thường Tín sẽ xây dựng 2 cầu cạn bố trí hai bên đường cao tốc hiện hữu, mỗi cầu cạn có 2 làn xe. Đoạn Thường Tín đến Cầu Giẽ (cuối tuyến) sẽ mở rộng sang hai bên đường hiện hữu, mỗi bên thêm 2 làn xe.

Với phương án trên, Công ty Phương Thành tính toán sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 25.101 tỷ đồng bao gồm: chi phí giải phóng mặt bằng khoảng hơn 1.700 tỷ đồng; chi phí xây dựng, thiết bị khoảng hơn 16.900 tỷ đồng; chi phí dự phòng hơn 3.700 tỷ đồng; lãi vay trong thời gian xây dựng hơn 1.000 tỷ đồng.

Trên cơ sở tính toán nhu cầu vận tải và nhằm bảo đảm tính khả thi và hiệu quả tài chính của Dự án mở rộng cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ, Công ty Phương Thành đề xuất triển khai dự án theo phương thức PPP với tỷ lệ vốn Nhà nước tham gia khoảng 64% (tương đương khoảng 16.120 tỷ đồng). Thời gian thu phí hoàn vốn khoảng 21-22 năm.

Trường hợp vốn Nhà nước tham gia tối đa 50% tổng mức đầu tư (khoảng 12.550 tỷ đồng) cũng được nghiên cứu, tuy nhiên, phía nhà đầu tư đánh giá phương án này không bảo đảm hiệu quả tài chính.

Trước đó, tuyến cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ đã được nâng cấp, mở rộng với quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100km/h phân kỳ đầu tư hai giai đoạn.

Giai đoạn 1, dự án được cải tạo, nâng cấp tuyến chính đáp ứng tiêu chuẩn đường cao tốc 4 làn xe cơ giới, bề rộng nền đường 25m, xây dựng hệ thống trạm thu phí và cải tạo, nâng cấp đường dân sinh hiện tại để người dân đi lại thuận lợi.

Giai đoạn 2, tuyến được đầu tư mở rộng hoàn chỉnh 6 làn xe cơ giới, bề rộng nền đường 33,5m đồng thời xây dựng đường gom song hành hai bên.

Theo TTXVN


Theo TTXVN

 Từ khóa: mở rộng Dự án Nhà đầu tư Đường cao tốc quy mô
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