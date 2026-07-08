Phường Âu Cơ khơi nguồn động lực tăng trưởng

Không còn là vùng ven với những lợi thế “chờ đánh thức”, phường Âu Cơ hôm nay đang chứng kiến nhịp phát triển sôi động từ những nhà máy mới, các công trình hạ tầng nối dài, những khu đô thị từng bước hình thành. Điều đáng nói không chỉ nằm ở từng dự án riêng lẻ mà ở cách địa phương từng bước khơi thông các nguồn lực phát triển, tạo nên những động lực tăng trưởng mới cho kinh tế địa phương.

Khơi thông nguồn lực đầu tư

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt, Âu Cơ xác định không thể tạo đột phá nếu chỉ dựa vào những lợi thế sẵn có. Thay vào đó, địa phương tập trung khơi thông các nguồn lực phát triển bằng việc cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp và khai thác hiệu quả tiềm năng về đất đai, hạ tầng.

Minh chứng rõ nét nhất là sự phát triển của Cụm công nghiệp Thanh Minh - hạt nhân trong chiến lược phát triển công nghiệp của phường. Đến nay, cụm công nghiệp đã thu hút 18 dự án đầu tư, đạt tỷ lệ lấp đầy 100%; trong đó có 9 doanh nghiệp đi vào hoạt động và 3 doanh nghiệp hoàn thành thủ tục cấp phép xây dựng.

Các lĩnh vực sản xuất chủ lực như may mặc, gạch ốp lát, giày da, linh kiện điện tử... không chỉ góp phần gia tăng giá trị sản xuất mà còn tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - dịch vụ.

Diện mạo đô thị phường Âu Cơ ngày càng khang trang, hiện đại, tạo dư địa thu hút đầu tư và phát triển kinh tế.

Điều làm nên sức hút của Thanh Minh không chỉ là quỹ đất hay vị trí thuận lợi mà còn ở cách chính quyền địa phương đồng hành cùng doanh nghiệp ngay từ khi dự án bắt đầu triển khai. Phường chủ động phối hợp với các sở, ngành hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện dự án; đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, mở rộng thị trường và phát triển thương hiệu.

Không chỉ khơi thông nguồn lực từ doanh nghiệp, Âu Cơ còn khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai để tạo thêm dư địa phát triển. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước của phường ước đạt trên 620,9 tỷ đồng, gấp hơn hai lần dự toán; riêng thu trên địa bàn đạt 466,3 tỷ đồng. Đáng chú ý, phần lớn nguồn thu đến từ tiền sử dụng đất của dự án Khu đô thị Thanh Minh.

Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Thị Ánh Tuyết cho biết: "Phường xác định thu hút đầu tư là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để tạo động lực phát triển. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp, ưu tiên thu hút các dự án ứng dụng công nghệ hiện đại, có giá trị gia tăng cao; khai thác hiệu quả các nguồn lực về đất đai, hạ tầng để tạo thêm dư địa phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân".

Có thể thấy, những kết quả đạt được bắt nguồn từ cách phường Âu Cơ chủ động khơi thông và kết nối các nguồn lực phát triển. Khi doanh nghiệp tìm thấy cơ hội đầu tư, nguồn lực đất đai được khai thác hiệu quả và chính quyền thực sự đóng vai trò kiến tạo, địa phương đã tạo dựng được nền tảng quan trọng để bứt phá trong giai đoạn phát triển mới.

Kiến tạo không gian phát triển

Với quan điểm phát triển phải đi trước một bước, phường đang tập trung mở rộng không gian đô thị, đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và chuẩn bị quỹ đất sạch nhằm tạo điều kiện thuận lợi thu hút các dự án mới.

Từ đầu năm đến nay, phường đã chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, rà soát danh mục các dự án trọng điểm, điều chỉnh kế hoạch vốn phù hợp với tiến độ thực hiện và kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh. Nhiều công trình hạ tầng được triển khai theo đúng lộ trình; công tác đấu thầu, quản lý chất lượng công trình được thực hiện chặt chẽ, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công. Cùng với đó, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được tập trung chỉ đạo, tạo điều kiện để các dự án giao thông, chỉnh trang đô thị và phát triển hạ tầng từng bước được triển khai đồng bộ.

Điểm đáng chú ý là phường không phát triển đô thị theo tư duy mở rộng đơn thuần mà gắn chặt với định hướng phát triển kinh tế. Việc điều chỉnh quy hoạch cục bộ, xây dựng đề án phát triển đô thị đến năm 2030, hoàn thiện cảnh quan quảng trường Âu Cơ, phát triển các khu đấu giá quyền sử dụng đất, đầu tư tuyến đường kết nối với Cụm công nghiệp Thanh Minh... đều hướng tới mục tiêu tạo lập không gian phát triển mới cho công nghiệp, thương mại, dịch vụ và các khu dân cư hiện đại.

Song song với đó, địa phương tăng cường quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai và chuẩn hóa dữ liệu quy hoạch, bảo đảm phát triển theo đúng định hướng. Mỗi tuyến đường được mở, mỗi khu dân cư được quy hoạch, mỗi công trình hạ tầng được hoàn thiện đều góp phần gia tăng giá trị đất đai, nâng cao chất lượng sống của người dân và tạo sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Thị Ánh Tuyết, địa phương xác định phát triển hạ tầng và quy hoạch đồng bộ là nền tảng để thu hút đầu tư và tạo động lực tăng trưởng lâu dài. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tập trung tháo gỡ những khó khăn trong giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, khai thác hiệu quả quỹ đất và hoàn thiện kết cấu hạ tầng theo hướng hiện đại, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển và nâng cao chất lượng sống của Nhân dân.

Từ việc khơi thông nguồn lực đầu tư đến chủ động kiến tạo không gian phát triển, phường Âu Cơ đang từng bước xây dựng nền móng cho một chu kỳ tăng trưởng mới. Khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ, quy hoạch đi trước một bước và các nguồn lực tiếp tục được khơi thông, địa phương không chỉ mở rộng dư địa phát triển mà còn tạo nền tảng vững chắc để bứt phá trong những năm tới.

Minh Vũ