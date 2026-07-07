Giá vàng hôm nay (7-7): Đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay (7-7): Thị trường trong nước, giá vàng miếng, giá vàng nhẫn đồng loạt giảm ở hầu hết các thương hiệu, mức giảm cao nhất 1 triệu đồng/lượng đối với vàng nhẫn.

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Các thương hiệu SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý giảm so với sáng qua ở hầu hết các thương hiệu, mức giảm cao nhất 400.000 đồng/lượng; mức bán ra cao nhất 151 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng trong nước cập nhật rạng sáng 7-7 như sau:

Giá vàng hôm nay (7-7): Giá vàng trong nước giảm. Ảnh minh họa: baohatinh.vn

Giá vàng nhẫn trong nước cập nhật rạng sáng 7-7 như sau:

Giá vàng nhẫn hôm nay cũng đồng loạt giảm ở hầu hết các thương hiệu. Mức giảm cao nhất 1 triệu đồng/lượng mua vào ở thương hiệu vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải; mức niêm yết giá cao nhất là 151 triệu đồng/lượng bán ra, bằng giá vàng miếng. Vàng nhẫn Phú Quý có mức bán ra 150,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn các thương hiệu khác.

Giá vàng thế giới hôm nay

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay niêm yết quanh ngưỡng 4.166,9 USD/ounce (tương đương 133,3 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí).

Giá vàng thế giới nhìn chung giảm 163,1 USD/ounce, tương đương giảm 3,77% nếu tính trong vòng 30 ngày qua.

Hiện tại, vàng thế giới thấp hơn khoảng 17,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Ảnh minh họa: kitco.com

Nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương tăng mạnh trong tháng 5, với lượng vàng mua ròng đạt mức cao thứ hai kể từ đầu năm, chỉ đứng sau kỷ lục của tháng 2. Đây là thông tin được bà Marissa Salim, Trưởng bộ phận Nghiên cứu khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) của Hội đồng Vàng thế giới (World Gold Council - WGC), công bố trong báo cáo mới nhất.

Hai quốc gia mua vàng nhiều nhất trong tháng là Ba Lan, với 18 tấn và Trung Quốc, với 10 tấn. Trong khi đó, Uzbekistan và Kazakhstan cũng tiếp tục chuỗi mua vàng đều đặn trong thời gian gần đây.

Bà Salim cho biết: Singapore cũng đã quay trở lại danh sách các nước mua vàng khi báo cáo mua ròng 4 tấn, đánh dấu lần mua ròng đầu tiên kể từ tháng 9-2025.

Ở chiều ngược lại, Thổ Nhĩ Kỳ bán ròng 3 tấn, còn Nga bán 6 tấn vàng trong tháng. Tính từ đầu năm đến nay, lượng vàng bán ròng của Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tới 81 tấn, trong khi Nga bán 34 tấn. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, Ba Lan vẫn là quốc gia tích lũy vàng nhiều nhất với 64 tấn.

Bà Salim cũng nhấn mạnh rằng mặc dù giá vàng đã giảm mạnh kể từ khi xung đột giữa Iran và Israel bùng phát, các ngân hàng trung ương vẫn duy trì quan điểm tích cực đối với việc gia tăng dự trữ vàng.

Theo Khảo sát Dự trữ Vàng của Ngân hàng Trung ương năm 2026 (Central Bank Gold Reserves Survey 2026) do WGC công bố: 89% các ngân hàng trung ương dự báo tổng lượng vàng dự trữ toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trong 12 tháng tới. Mức kỷ lục 45% ngân hàng trung ương cho biết chính họ cũng dự kiến sẽ tăng lượng vàng dự trữ trong năm tới.

Theo bà Salim, Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) cũng đang lên kế hoạch triển khai dịch vụ lưu ký vàng dành cho các ngân hàng trung ương vào tháng 10-2026, phù hợp với chiến lược phát triển Singapore trở thành trung tâm giao dịch và lưu trữ vàng của khu vực. Ngoài các nước kể trên, các quốc gia khác cũng tiếp tục mua vàng

Ở phía bán ra, Ngân hàng Trung ương Nga tiếp tục chuỗi bán ròng trong tháng 5 khi bán 6 tấn vàng. Tính từ đầu năm, Nga đã bán tổng cộng 34 tấn, khiến lượng vàng dự trữ giảm xuống còn 2.292 tấn. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ bán thêm 3 tấn trong tháng, nâng tổng lượng vàng bán ra từ đầu năm lên 81 tấn.

Số liệu mới nhất của WGC cho thấy xu hướng tích lũy vàng của các ngân hàng trung ương trên thế giới vẫn rất mạnh mẽ, bất chấp giá vàng có giai đoạn điều chỉnh. Ba Lan, Trung Quốc, Uzbekistan và Kazakhstan tiếp tục đóng vai trò là những động lực chính thúc đẩy nhu cầu vàng từ khu vực chính thức, trong khi triển vọng 12 tháng tới vẫn rất tích cực khi phần lớn các ngân hàng trung ương dự kiến sẽ tiếp tục tăng tỷ trọng vàng trong dự trữ ngoại hối.

Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2,342 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,414 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 2,019 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,053 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng tăng, hiện ở mức 2,021 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,066 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 62,04 USD/ounce.

Theo qdnd.vn