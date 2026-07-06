Chỉ số sử dụng lao động tăng 10% so với cùng kỳ

Thị trường lao động trong tháng 6/2026 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi chỉ số sử dụng lao động tại các doanh nghiệp công nghiệp tiếp tục tăng.

Theo số liệu thống kê, chỉ số này tăng 1,7% so với tháng trước và tăng 10% so với cùng kỳ năm 2025, phản ánh xu hướng sử dụng lao động của các doanh nghiệp đang được cải thiện.

Công ty TNHH Công nghệ COSMOS 1 duy trì hoạt động sản xuất ổn định, góp phần tạo việc làm và nâng cao hiệu quả sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh.

Theo đánh giá của cơ quan thống kê, việc chỉ số sử dụng lao động tăng, trong khi số lao động thôi việc, mất việc làm ở mức thấp (khoảng 1,7 nghìn người - tập trung chủ yếu tại khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) cho thấy thị trường lao động tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp công nghiệp có dấu hiệu phục hồi, kéo theo nhu cầu sử dụng lao động gia tăng.

Tuy nhiên, tình trạng việc lao động mất việc vẫn tập trung ở khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cho thấy sự phân hóa nhất định giữa các khu vực doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi các cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi diễn biến của thị trường lao động trong thời gian tới.

Anh Thơ