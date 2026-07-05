Tập trung sản xuất vụ Mùa đúng khung thời vụ

Những ngày đầu tháng 7, nông dân các địa phương trong tỉnh đang khẩn trương bước vào cao điểm sản xuất vụ Mùa, nỗ lực gieo cấy trong khung thời vụ tốt nhất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và gia tăng giá trị nông sản.

Theo kế hoạch, vụ Mùa năm 2026, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng 133.000ha cây hằng năm. Trong đó, diện tích gieo cấy lúa chiếm hơn 66.000 ha, ngô trên 17.000 ha và rau các loại 12.000 ha. Tổng sản lượng lương thực có hạt toàn tỉnh dự kiến phấn đấu đạt hơn 500.000 tấn.

Đến thời điểm này, các địa phương đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện xuống đồng gieo cấy. Theo đánh giá của ngành chuyên môn, công tác chuẩn bị cho vụ Mùa được triển khai đồng bộ ở tất cả các khâu, từ xây dựng kế hoạch, chuẩn bị ruộng, lấy nước, làm đất đến khâu giống, gieo mạ.

Hiện toàn tỉnh đã hoàn thành gieo cấy trà Mùa sớm (chiếm khoảng 40% tổng diện tích); đồng thời đang xuống giống, làm mạ để gieo cấy trà Mùa trung, đảm bảo đúng khung lịch thời vụ.

Nông dân xã Hoàng An gieo cấy lúa Mùa trà sớm.

Cùng với đảm bảo tiến độ, cơ giới hóa tiếp tục được đẩy mạnh trong sản xuất. Việc đưa máy móc vào sản xuất giúp cây lúa sinh trưởng đồng đều, đẻ nhiều nhánh, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh và nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí, nhân công hơn so với phương pháp cấy lúa truyền thống.

Ông Lê Tiến Sỹ, nông dân xã Võ Miếu chia sẻ: "Nhờ có máy móc của HTX Dịch vụ Nông nghiệp, việc sản xuất của nông dân nhàn hơn nhiều. Tiến độ gieo cấy đảm bảo đúng lịch thời vụ, tránh tình trạng bỏ ruộng, bỏ vụ như trước".

Với phương châm “thu hoạch đến đâu tiến hành làm đất, gieo cấy đến đó”, các địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch, điều tiết nước theo đề án thuỷ lợi của các xí nghiệp khai thác công trình thuỷ lợi; phân vùng hoạt động máy móc để đẩy nhanh tiến độ làm đất, xuống giống đúng thời vụ.

Tuy nhiên, vụ Mùa cũng chịu nhiều tác động của thời tiết. Mưa lớn, bão, ngập úng, hạn cục bộ cùng diễn biến phức tạp của sâu bệnh có thể ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. Vì vậy, việc tuân thủ nghiêm lịch thời vụ và áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp kỹ thuật là yếu tố bảo đảm cho vụ mùa thắng lợi.

Nông dân xã Thanh Sơn cấy trà Mùa trung.

Ông Nguyễn Trường Giang - Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết: Chi cục khuyến cáo nông dân gieo cấy mạ đúng tuổi, bảo đảm số dảnh và mật độ theo quy trình thâm canh của từng giống. Mở rộng diện tích cấy máy ở những vùng chân cao, vàn cao; chủ động nguồn nước để giảm chi phí và công lao động. Nên gieo cấy vào sáng sớm hoặc chiều mát để lúa nhanh bén rễ, hồi xanh; gieo cấy từ ruộng thấp đến ruộng cao nhằm hạn chế thiệt hại nếu xảy ra mưa lớn. Đồng thời, điều tiết nước hợp lý, chủ động tiêu úng khi cần thiết.

Sau khi cây lúa bén rễ hồi xanh, cần bón thúc kịp thời để lúa đẻ nhánh nhanh, tập trung. Chi cục khuyến cáo nông dân chỉ sử dụng NPK tổng hợp chuyên dùng chăm bón cho lúa để lúa sinh trưởng cân đối, giảm thiểu sâu bệnh hại; thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để phát hiện và phòng trừ sớm các đối tượng gây hại như ốc bươu vàng, chuột và sâu bệnh đầu vụ.

Bên cạnh cây lúa, các loại cây trồng khác cũng được nông dân tập trung gieo trồng, tránh ảnh hưởng bất lợi bởi thời tiết. (Ảnh: Nông dân xã Đào Xá gieo trồng ngô vụ Hè Thu).

Bên cạnh cây lúa, các địa phương cũng tập trung đẩy nhanh tiến độ gieo trồng ngô, rau màu và các cây trồng khác nhằm hạn chế ảnh hưởng của thời tiết bất lợi. Ngành Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương tập trung nhân lực, phương tiện hoàn thành gieo cấy trước ngày 30/7; bảo vệ tốt diện tích mạ dự phòng, chuẩn bị đủ lượng giống lúa ngắn ngày để chủ động ứng phó với các tình huống thời tiết bất thường.

Để nông dân yên tâm đầu tư sản xuất, ngành cũng khuyến khích các địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thu mua, lưu thông nông sản; đa dạng các hình thức tiêu thụ, tăng cường liên kết với các cửa hàng, hệ thống siêu thị, chuỗi nhà hàng; ưu tiên tiêu thụ các sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và OCOP, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập cho người dân.

Quân Lâm