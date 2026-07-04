Hạ tầng giao thông, thúc đẩy kinh tế, cải thiện dân sinh ở xã Mường Thàng

Sự quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông cùng sự đồng thuận, chung sức của người dân đang từng bước tạo diện mạo mới cho xã Mường Thàng. Những tuyến đường được mở rộng, nâng cấp không chỉ giúp việc đi lại thuận tiện hơn mà còn mở ra cơ hội phát triển sản xuất, thúc đẩy giao thương, nâng cao đời sống của người dân.

Ông Dương Viết Thẻ - Trưởng thôn Nam Hồng, xã Mường Thàng phấn khởi chia sẻ về con đường mới.

Theo đồng chí Tạ Văn Mạnh - Phó Chủ tịch UBND xã Mường Thàng, địa phương vẫn còn nhiều khó khăn về cơ sở hạ tầng, đặc biệt là giao thông. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại, giao thương hàng hóa và tiêu thụ nông sản của người dân, nhất là vào mùa mưa lũ. Trước thực tế đó, chính quyền xã đã chủ động bố trí, lồng ghép các nguồn vốn để ưu tiên đầu tư các tuyến giao thông trọng điểm.

Trong thời gian qua, đặc biệt là năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, nhiều công trình quan trọng đã được triển khai. Nổi bật là tuyến đường trung tâm xã Mường Thàng cũ được mở rộng với chiều dài hơn 1km, tổng mức đầu tư hơn 5 tỷ đồng, đã được đầu tư vỉa hè và hệ thống chiếu sáng, tạo diện mạo khang trang cho khu vực trung tâm.

Bên cạnh đó, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tuyến đường Dũng Phong - Nam Phong đi qua các xóm Nam Hồng, Đồng Bái sang xóm Nam Phong cũ được đầu tư với tổng mức hơn 30 tỷ đồng. Theo đánh giá của địa phương, đây là tuyến đường đẹp nhất trên địa bàn xã hiện nay, đang phát huy hiệu quả thúc đẩy giao thương, cải thiện dân sinh. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục đầu tư các tuyến đường nội đồng nhằm phục vụ sản xuất của người dân.

Tuyến đường Dũng Phong - Nam Phong hiện là tuyến đường đẹp của xã Mường Thàng.

Hiệu quả của các công trình giao thông không chỉ thể hiện ở quy mô đầu tư mà còn ở sự đồng thuận của Nhân dân. Trước đây, mỗi khi mưa lớn, tuyến đường liên xã Dũng Phong - Nam Phong thường xuyên bị chia cắt, người dân phải đi qua các ngầm tràn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Khi Nhà nước triển khai đầu tư tuyến đường mới dài hơn 3km đi qua địa bàn 5 xóm, người dân đã tích cực hưởng ứng, tự nguyện hiến đất, phối hợp giải phóng mặt bằng để công trình sớm được triển khai.

Ông Dương Viết Thẻ - Trưởng thôn Nam Hồng, xã Mường Thàng chia sẻ, trước đây việc đi lại, giao thương hàng hóa của người dân rất khó khăn. Sau khi có kiến nghị của cử tri, các dự án đường giao thông đã được triển khai. Người dân phấn khởi, đồng thuận cao trong công tác giải phóng mặt bằng và tự nguyện hiến đất để mở đường, mong sao quê hương ngày càng đổi mới.

Tại xóm Ong, không khí thi công tuyến đường nội xóm cũng diễn ra khẩn trương. Dự kiến đến tháng 8/2026, công trình sẽ hoàn thành, chấm dứt tình trạng “nắng bụi, mưa bùn” kéo dài nhiều năm.

Tuyến đường xóm Ong dự kiến sẽ hoàn thàng trong tháng 8 năm nay.

Ông Bùi Văn Thích, xóm Ong vui mừng cho biết, bà con xóm Ong phấn khởi khi tuyến đường được nâng cấp, mở rộng không chỉ giúp các cháu học sinh đi học thuận tiện, an toàn hơn mà còn tạo điều kiện rất lớn cho việc đi lại, sinh hoạt.

Theo đồng chí Tạ Văn Mạnh, sau khi các công trình giao thông đưa vào sử dụng, hiệu quả mang lại rất rõ nét. Hệ thống đường sá được cải thiện đã thúc đẩy các hoạt động dịch vụ phát triển, đặc biệt là tiêu thụ nông sản. Xe tải có thể vào tận nơi thu mua sản phẩm, giúp người dân giảm đáng kể chi phí vận chuyển, bốc vác, hạn chế tình trạng bị thương lái ép giá, qua đó giảm chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế.

"Hiệu quả từ các công trình giao thông sau khi đưa vào hoạt động là rất rõ ràng. Đường đẹp đã kéo theo các dịch vụ phát triển, đặc biệt là khâu tiêu thụ hàng hóa, nông sản của bà con thay đổi hẳn. Bây giờ xe tải lớn đã có thể vào tận ruộng để thu mua sản phẩm. Bà con nông dân không còn phải tốn chi phí bốc vác như trước, tránh được việc bị thương lái ép giá, chi phí sản xuất giảm rõ rệt. Có thể khẳng định, hạ tầng giao thông chính là tiền đề giúp giao thông, giao thương tốt lên, đời sống của đồng bào vùng cao ngày càng được nâng cao, đồng chí Tạ Văn Mạnh cho biết.

Những tuyến đường mới được đầu tư tại Mường Thàng không chỉ tạo diện mạo khang trang cho vùng quê miền núi mà còn mở rộng cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Hạ tầng giao thông đang thực sự trở thành nền tảng quan trọng để địa phương khai thác hiệu quả tiềm năng, từng bước hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững và phát triển lâu dài.

Hồng Duyên