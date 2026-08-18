Khảo sát xây dựng Dự án hỗ trợ nông dân sản xuất chè hữu cơ và phát triển du lịch nông nghiệp

Chiều 18/8, Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ đã làm việc với đoàn chuyên gia Hà Lan và đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đến khảo sát, nghiên cứu việc xây dựng và thực hiện Dự án hỗ trợ nông dân sản xuất chè hữu cơ và phát triển du lịch nông nghiệp.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, hai bên tập trung trao đổi về chủ trương, định hướng của tỉnh Phú Thọ trong phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ và kinh tế nông thôn gắn với du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng; các nghị quyết, đề án, kế hoạch liên quan đến phát triển vùng chè; cơ chế, chính sách hỗ trợ đang triển khai; vai trò phối hợp của các sở, ngành, chính quyền địa phương; cũng như vai trò, hoạt động hỗ trợ của Hội Nông dân các cấp.

Thời gian qua, cụ thể hóa định hướng Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và các nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kế hoạch của UBND tỉnh về phát triển du lịch và kinh tế xanh, Hội Nông dân tỉnh đã chủ trì xây dựng Đề án “Xây dựng mô hình nông dân làm du lịch trải nghiệm văn hóa bản địa gắn với nông nghiệp sinh thái tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030”. Trong đó, xác định nông dân là chủ thể trực tiếp tổ chức và hưởng lợi từ hoạt động du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm gắn với sản xuất nông nghiệp sinh thái. Đề án dự kiến xây dựng 30 mô hình điểm tại các xã có tiềm năng trên địa bàn tỉnh, tổng nhu cầu kinh phí ước tính khoảng 49 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, Hội Nông dân tỉnh đề xuất một số nhu cầu hỗ trợ và các lĩnh vực ưu tiên hợp tác trong thời gian tới, tập trung vào: Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật canh tác chè hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc tế, quy trình chuyển đổi và chứng nhận organic (hữu cơ); kỹ thuật quản lý nước, canh tác sinh thái phù hợp với điều kiện từng vùng; tư vấn thiết kế sản phẩm du lịch nông nghiệp, quy hoạch không gian trải nghiệm gắn với bảo tồn cảnh quan; đào tạo nhân lực về quản trị hợp tác xã, kỹ năng đón tiếp, phục vụ khách du lịch; kết nối thị trường tiêu thụ, xúc tiến thương mại, nhất là đối với các sản phẩm chè đã đạt chứng nhận VietGAP, OCOP; xây dựng bộ chỉ số đánh giá mô hình theo các tiêu chí.

Trong 2 ngày (19 và 20/8), đoàn sẽ khảo sát thực tế tại một số hợp tác xã trên địa bàn các xã: Long Cốc, Đà Bắc, Vân Sơn.

Thương Huyền - Cao Tuấn