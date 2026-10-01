Mở rộng không gian thương mại trong kỷ nguyên số

Từ quản lý, ổn định thị trường đến đưa sản phẩm lên nền tảng số, mở rộng thị trường xuất khẩu và tăng cường hội nhập, ngành Công Thương Phú Thọ đang từng bước đổi mới phương thức quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với môi trường kinh doanh mới. Qua đó, bảo đảm lưu thông hàng hóa, mở thêm không gian phát triển cho sản phẩm của tỉnh.

Cây mía Hòa Bình được quảng bá và xuất khẩu sang thị trường nhiều nước.

Từ quản lý thị trường đến thương mại số

Một trong những yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý thương mại là nắm chắc diễn biến thị trường, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh. Trên địa bàn tỉnh, công tác theo dõi cung cầu, giá cả hàng hóa, hoạt động của hệ thống phân phối được duy trì thường xuyên, qua đó tham mưu giải pháp bảo đảm lưu thông hàng hóa, ổn định thị trường, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân.

Sản phẩm chè của Công ty TNHH MTV 2/9 Yên Thủy đạt chứng nhận OCOP 4 sao, có mặt tại nhiều thị trường trong và ngoài nước.

Cùng với quản lý, tỉnh xây dựng, hoàn thiện các quy chế phối hợp quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tiếp nhận, giải quyết phản ánh, yêu cầu, khiếu nại của người tiêu dùng, góp phần nâng cao trách nhiệm của các chủ thể kinh doanh, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, xây dựng môi trường thương mại ổn định, minh bạch.

Trong bối cảnh thương mại điện tử ngày càng trở thành kênh quan trọng giúp doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tiếp cận khách hàng, năm 2026, tỉnh hỗ trợ 10 doanh nghiệp xây dựng bộ nhận diện thương hiệu trực tuyến; hỗ trợ 9 đơn vị tổ chức 4 phiên livestream quảng bá sản phẩm và xây dựng kênh TikTok cho 5 đơn vị; xây dựng, phát hành 5.000 cuốn Cẩm nang thương mại điện tử nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng cho các chủ thể kinh doanh.

Sản phẩm trà búp tím của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển trà UT được trưng bày, giới thiệu tại chương trình “Kết nối Thái Lan tại Phú Thọ” năm 2026.

Hiện toàn tỉnh có 309 nền tảng thương mại điện tử kinh doanh trực tiếp, có chức năng đặt hàng trực tuyến, đã thông báo với cơ quan quản lý. Sàn giao dịch thương mại điện tử có 470 gian hàng, giới thiệu gần 1.500 sản phẩm, dịch vụ. Không gian kinh doanh vì thế từng bước được mở rộng từ cửa hàng, chợ truyền thống lên môi trường số.

Theo đánh giá năm 2026, Phú Thọ đứng thứ 11/34 tỉnh, thành phố được xếp hạng về chỉ số thương mại điện tử.

Sản phẩm cháo sen bát bảo của Công ty TNHH Minh Trung được xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản.

Song hành với thương mại điện tử là chuyển đổi số trong công tác quản lý. Ngành Công Thương triển khai nâng cấp hệ thống phần mềm, hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành; xây dựng báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng hệ thống quản lý Chợ thông minh - Chợ số trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”; rà soát hồ sơ cấp độ an toàn thông tin đối với các hệ thống do Sở Công Thương vận hành, quản lý. Đây là những bước chuẩn bị nhằm tăng cường quản lý thương mại dựa trên dữ liệu và công nghệ.

Mở rộng thị trường, nâng sức cạnh tranh

Nếu thương mại điện tử mở thêm “cửa ngõ” đến người tiêu dùng thì hội nhập và xuất nhập khẩu mở rộng không gian phát triển của doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Năm 2026, tỉnh xây dựng, ban hành nhiều chương trình, kế hoạch về hội nhập kinh tế quốc tế; thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế và tổ giúp việc; triển khai Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Israel, kế hoạch hội nhập quốc tế về kinh tế giai đoạn 2026 - 2030 và đề án nâng cao năng lực phòng vệ thương mại trong bối cảnh tham gia các hiệp định thương mại tự do.

Công tác hỗ trợ doanh nghiệp được thực hiện theo hướng sát với yêu cầu của thị trường. Doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp được cung cấp thông tin về việc tận dụng Hiệp định RCEP trong thương mại số; các biện pháp SPS của thành viên WTO; quy định của Trung Quốc đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhập khẩu ở nước ngoài và tình hình thông quan tại các cửa khẩu biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Cán bộ Trung tâm Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số hướng dẫn người dân xã Mai Hạ quảng bá, bán sản phẩm cá Dầm xanh trên các ứng dụng thương mại điện tử.

Trong quá trình mở rộng xuất khẩu, phòng vệ thương mại có ý nghĩa quan trọng. Ngành Công Thương phối hợp với Cục Phòng vệ thương mại và các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung, cung cấp thông tin, tham gia các cuộc họp phục vụ vụ việc Bộ Thương mại Hoa Kỳ điều tra chống trợ cấp đối với sản phẩm gỗ dán và gỗ trang trí nhập khẩu từ Việt Nam, trong đó có trường hợp Công ty TNHH Junma Phú Thọ. Phối hợp trả lời bảng câu hỏi phục vụ điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp đối với máy nén khí từ Việt Nam liên quan Công ty TNHH Hybest Việt Nam.

Công tác cảnh báo sớm được tăng cường, tập trung vào những ngành hàng, sản phẩm có nguy cơ bị điều tra phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ và chuyển tải bất hợp pháp. Qua đó, giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong sản xuất, kinh doanh và xây dựng chiến lược thị trường.

Các sản phẩm thiết bị điện tử của Công ty TNHH Sanko Hòa Bình tham gia ngày càng sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ở chiều ngược lại, xúc tiến thương mại tạo thêm những điểm kết nối trực tiếp giữa sản phẩm của tỉnh với người tiêu dùng và đối tác. Năm 2026, các khu trưng bày sản phẩm tiêu biểu của tỉnh được tổ chức tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất, Lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ, chương trình “Kết nối Thái Lan tại Phú Thọ”, các hội chợ OCOP và công nghiệp nông thôn tại nhiều địa phương...

Cùng với đó, Cẩm nang sản phẩm OCOP tỉnh Phú Thọ năm 2026 được xuất bản; kế hoạch đưa sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu của tỉnh đến Hà Nội được xây dựng; các phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi tại Mai Hạ và Vân Sơn được triển khai. Hoạt động quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm của đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi cũng được chú trọng.

Từ những phiên chợ vùng cao đến nền tảng số, từ thị trường trong nước đến các hiệp định thương mại tự do, hoạt động thương mại của tỉnh đang phát triển cả chiều rộng và chiều sâu. Đồng thời giúp doanh nghiệp nắm bắt nhu cầu, nâng cao chất lượng sản phẩm, chủ động ứng phó với rào cản thương mại và từng bước xây dựng thương hiệu. Đó là nền tảng để hàng hóa Phú Thọ gia tăng giá trị, mở rộng thị trường, từng bước tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế.

Mạnh Hùng