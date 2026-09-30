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Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư Khu công nghiệp Thái Hoà - Liễn Sơn - Liên Hòa

Ngày 30/9, xã Liên Hòa tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ gia đình, cá nhân có quyết định cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa khu vực 2 - giai đoạn 1.

Dự án có diện tích đất cần thu hồi trên địa bàn xã Liên Hòa là 72,36ha, đến nay xã đã giải phóng mặt bằng 70,4ha đạt 97,29%. 6 hộ dân có quyết định cưỡng chế thu hồi đất với diện tích là hơn 12.376m2.

Đến ngày 29/9, có 4/6 hộ dân có quyết định cưỡng chế thu hồi đất đã đồng ý nhận tiền bồi thường bàn giao mặt bằng. Xã Liên Hòa đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 2 hộ dân còn lại, gồm: Hộ ông Ngô Xuân Quý diện tích thu hồi là 633,7m2 và hộ bà Vũ Thị Trần Lý, diện tích thu hồi đất 721,3m2.

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư Khu công nghiệp Thái Hoà - Liễn Sơn - Liên Hòa

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư Khu công nghiệp Thái Hoà - Liễn Sơn - Liên Hòa

Các lực lượng tham gia buổi cưỡng chế.

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư Khu công nghiệp Thái Hoà - Liễn Sơn - Liên Hòa

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư Khu công nghiệp Thái Hoà - Liễn Sơn - Liên Hòa

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư Khu công nghiệp Thái Hoà - Liễn Sơn - Liên Hòa

Lực lượng chức năng tiến hành rà soát bom mìn, san gạt mặt bằng.

Việc cưỡng chế thu hồi đất được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo an ninh trật tự và đúng quy định pháp luật.

Khu công nghiệp Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa đã thu hút 16 dự án đầu tư với tổng vốn trên 4.247 tỷ đồng, tạo việc làm cho khoảng 5.000 lao động. Tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp đạt trên 50%.

Sau khi tổ chức cưỡng chế, chủ đầu tư sẽ tập trung nguồn lực, máy móc, nhân công để tiếp tục hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp, thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Văn Hải - Đặng Thưởng


Văn Hải - Đặng Thưởng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Thu hồi đất Khu công nghiệp Dự án quyết định cưỡng chế Đầu tư phát triển kinh tế Giải phóng mặt bằng Kinh doanh Gia đình Tiền bồi thường Đúng quy trình
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