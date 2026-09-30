Khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, tạo động lực tăng trưởng

Việc đầu tư, hoàn thiện hạ tầng các khu đất đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) được nhiều xã, phường trong tỉnh tập trung triển khai. Không chỉ tạo quỹ đất sạch, đáp ứng nhu cầu về đất ở, các dự án còn mở ra nguồn thu quan trọng cho ngân sách địa phương, tạo thêm nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, góp phần thúc đẩy hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số của tỉnh.

Đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng hạ tầng đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Đồng Mười, xã Hùng Việt.

Theo báo cáo, năm 2026, số thu tiền sử dụng đất của nhiều xã, phường đạt kết quả tích cực. Trong 148 xã, phường, có 80 địa phương ước thu tiền sử dụng đất vượt 50% dự toán HĐND tỉnh giao; trong đó, 48 xã, phường ước thực hiện 6 tháng đầu năm đạt hoặc vượt dự toán HĐND tỉnh giao cả năm. Một số địa phương chủ động xây dựng dự toán thu tiền sử dụng đất trình HĐND ở mức cao hơn dự toán HĐND tỉnh giao trên cơ sở đánh giá khả năng khai thác quỹ đất, qua đó tạo thêm nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ đầu tư phát triển tại địa phương.

Thực tế cho thấy, nguồn thu từ đất không chỉ có ý nghĩa về mặt cân đối ngân sách trước mắt, mà còn tạo điều kiện để các địa phương tiếp tục đầu tư trở lại cho hạ tầng. Khi các khu đất được đầu tư đồng bộ về giao thông, san nền, hệ thống thoát nước, cấp điện, chiếu sáng, cây xanh... giá trị sử dụng của quỹ đất sẽ được nâng lên, tạo điều kiện tổ chức đấu giá công khai, minh bạch và đưa nguồn lực đất đai vào khai thác hiệu quả. Đây cũng là cách tạo ra vòng tuần hoàn về nguồn lực, từng bước hoàn thiện diện mạo khu dân cư, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và tạo nền tảng cho phát triển lâu dài.

Tại xã miền núi Minh Hòa, nguồn thu từ các dự án hạ tầng đấu giá QSDĐ đạt kết quả tích cực. 9 tháng năm nay, thu ngân sách xã đạt hơn 59 tỷ đồng, đạt 183,5% kế hoạch năm, trong đó phần lớn thu từ các dự án đấu giá đất. Theo Chủ tịch UBND xã Lê Trọng Quảng, khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ, quỹ đất được quy hoạch, hoàn thiện các điều kiện để đưa ra đấu giá sẽ phát huy tốt hơn giá trị. Tại thôn Minh Đức vị trí 1 và thôn Sinh Tiến, kết quả đấu giá QSDĐ ở đã có 10 ô đất được đấu giá thành công, diện tích 1.470m2 với tổng số tiền trúng đấu giá đạt gần 8 tỷ đồng. Nguồn thu này là nguồn lực quan trọng để địa phương tiếp tục đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Xã đang tiếp tục rà soát, khai thác hợp lý quỹ đất, gắn việc tạo nguồn thu từ đất với đầu tư hạ tầng và sử dụng nguồn lực đất đai hiệu quả, đúng quy hoạch, quy định.

Tại xã Hội Thịnh, đầu tư hạ tầng các khu đất đấu giá cũng được đẩy nhanh. Hiện địa phương triển khai 3 dự án hạ tầng khu đất đấu giá và khu tái định cư, gồm: Khu đất giãn dân và đấu giá QSDĐ; khu đất đấu giá QSDĐ tại khu đồng Quán Trắng; khu đất tái định cư, đất đấu giá QSDĐ và giao đất ở tại khu đồng Trũng Quán, khu đồng Ngoài. Trong đó, dự án tại khu đồng Trũng Quán và khu đồng Ngoài có tổng mức đầu tư 75 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2023-2026. Dự án được đầu tư đồng bộ các hạng mục giao thông, san nền, thoát nước, cấp nước, cấp điện, điện chiếu sáng, cây xanh và các công trình phụ trợ. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành 100%. Phần lớn các hạng mục giao thông, nền đường, mặt đường, thoát nước, cấp điện và điện chiếu sáng tại khu đồng Ngoài đã hoàn thành; các hạng mục còn lại tại khu đồng Trũng Quán đang được khẩn trương thi công. Khối lượng thực hiện đạt khoảng 80% giá trị hợp đồng.

Không chỉ tại Minh Hòa hay Hội Thịnh, nhiều địa phương cũng chủ động rà soát, khai thác quỹ đất và chuẩn bị các điều kiện để triển khai những dự án khu dân cư, khu đất đấu giá. Tại xã Hùng Việt, dự án nhà ở dân cư nông thôn tại thôn Bắc Tiến 1 có quy mô khoảng 4,3ha đang được triển khai. Địa phương đã lựa chọn được nhà đầu tư và đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, phấn đấu khởi công dự án trong tháng 10.

Đất đai là nguồn lực hữu hạn. Vì vậy, việc khai thác nguồn lực này không chỉ đặt ra yêu cầu tăng thu mà còn phải bảo đảm sử dụng đúng quy hoạch, đúng mục đích, công khai, minh bạch, hiệu quả và lâu dài. Để các dự án hạ tầng khu đất đấu giá thực sự phát huy hiệu quả, các địa phương tăng cường rà soát quỹ đất, xác định rõ những khu vực có khả năng khai thác, ưu tiên đầu tư những dự án có tính khả thi, phù hợp định hướng phát triển không gian của địa phương; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu, tổ chức thi công bảo đảm chất lượng và tiến độ. Đối với những dự án đã hoàn thành hạ tầng, cần sớm hoàn thiện các thủ tục để đưa quỹ đất vào đấu giá, tránh để đất đã đầu tư nhưng chậm được khai thác. Việc tổ chức đấu giá QSDĐ cũng cần được thực hiện đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, góp phần phát huy đầy đủ giá trị của tài sản công, hạn chế thất thoát nguồn lực, tạo niềm tin cho người dân, doanh nghiệp.

Lệ Oanh