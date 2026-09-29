Trồng rừng thay thế, phục hồi hệ sinh thái

Rừng đặc dụng có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ cảnh quan, duy trì đa dạng sinh học, điều hòa nguồn nước và tạo môi trường sinh thái ổn định. Vì vậy, việc lựa chọn khu vực, loài cây và phương thức trồng rừng thay thế được thực hiện theo hướng phù hợp với điều kiện tự nhiên, đồng thời bảo đảm lâu dài và đáp ứng mục tiêu phát triển rừng bền vững.

Tháng 5/2025, tại thôn Đức Xuân, xã Minh Hòa, dự án trồng rừng thay thế trên diện tích 10 ha được triển khai. Ngay từ những bước đầu, Hạt Kiểm lâm Yên Lập đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật. Từ chuẩn bị đất, xác định vị trí, bố trí mật độ đến lựa chọn cây giống và trồng cây đều được chú trọng, tạo nền tảng để cây rừng sinh trưởng, phát triển tốt.

Đến nay, diện tích 10 ha rừng đặc dụng tại khu vực lòng chảo Minh Hòa đang từng bước hình thành, với các loài cây bản địa có giá trị sinh thái. Cơ cấu cây trồng được lựa chọn phù hợp với mục tiêu phục hồi và phát triển rừng bền vững. Trong đó, lim và de được xác định là những loài cây chủ lực, có khả năng tạo tầng cây gỗ chính, góp phần hình thành cấu trúc rừng ổn định trong tương lai. Quế được bố trí làm cây phù trợ, vừa góp phần tăng tính đa dạng về loài, vừa hỗ trợ tạo môi trường thuận lợi cho các loài cây trồng chính.

Việc lựa chọn các loài cây không chỉ dựa vào khả năng thích nghi với điều kiện lập địa mà còn hướng tới việc hình thành tầng cây lâu dài, từng bước phục hồi hệ sinh thái rừng tự nhiên.

Lực lượng kiểm lâm kiểm tra, theo dõi diện tích rừng trồng thay thế tại xã Minh Hòa.

Đây là hướng đi phù hợp đối với rừng đặc dụng, bởi trồng rừng thay thế không đơn thuần là bổ sung diện tích cây xanh mà quan trọng hơn là tạo dựng một hệ sinh thái có khả năng phát triển ổn định, lâu dài.

Trong quá trình thực hiện, công tác chăm sóc, kiểm tra và theo dõi sinh trưởng của cây được đặc biệt quan tâm. Đây là khâu có ý nghĩa quan trọng đối với tỷ lệ sống của cây, nhất là trong thời gian đầu khi cây chưa thích nghi hoàn toàn với điều kiện tự nhiên. Những diện tích cây sinh trưởng kém hoặc bị chết được kiểm tra, xác định nguyên nhân để có biện pháp xử lý phù hợp.

Đến nay, tỷ lệ cây sống trên diện tích 10 ha đạt trên 90%. Kết quả này cho thấy, việc lựa chọn loài cây, tổ chức trồng rừng phù hợp với điều kiện thực tế của khu vực. Những cây lim, de và quế đang từng bước sinh trưởng, tạo tiền đề để hình thành diện tích rừng có độ che phủ ngày càng cao.

Từ hiệu quả bước đầu của dự án có thể thấy, vai trò của lực lượng kiểm lâm không chỉ dừng ở nhiệm vụ kiểm tra, bảo vệ rừng mà còn thể hiện rõ trong việc tổ chức thực hiện các chương trình phát triển rừng. Với vai trò đơn vị trực tiếp thực hiện, Hạt Kiểm lâm Yên Lập đã phối hợp với UBND xã Minh Hòa gắn trồng rừng thay thế với quản lý, bảo vệ diện tích rừng sau đầu tư, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp.

Đối với rừng đặc dụng, công tác bảo vệ sau trồng càng có ý nghĩa quan trọng. Một diện tích rừng mới chỉ thực sự phát huy giá trị khi được chăm sóc, bảo vệ lâu dài, hạn chế nguy cơ xâm hại, cháy rừng và các tác động bất lợi từ bên ngoài. Vì vậy, cùng với trồng cây, việc nâng cao nhận thức của người dân, tăng cường phối hợp giữa kiểm lâm và chính quyền cơ sở cũng được xem là giải pháp quan trọng để duy trì thành quả của dự án.

Về lâu dài, 10 ha rừng trồng thay thế tại thôn Đức Xuân sẽ không chỉ tạo thêm diện tích cây xanh mà còn góp phần kết nối, bổ sung không gian sinh thái cho khu vực rừng đặc dụng lòng chảo Minh Hòa. Khi các loài cây chủ lực phát triển thành tầng rừng ổn định, diện tích này sẽ góp phần giữ đất, giữ nước, cải thiện môi trường, tạo nơi cư trú cho các loài sinh vật và nâng cao khả năng chống chịu của hệ sinh thái trước những tác động của thời tiết, khí hậu.

Dự án cũng cho thấy hiệu quả của việc gắn trách nhiệm trồng rừng thay thế với mục tiêu phục hồi hệ sinh thái. Nếu được duy trì chăm sóc, bảo vệ đúng quy định, diện tích rừng mới sẽ từng bước chuyển từ một khu vực trồng rừng sang một hệ sinh thái rừng có giá trị lâu dài.

Từ 10 ha rừng đặc dụng được trồng mới tại thôn Đức Xuân, những mầm xanh đang mở ra kỳ vọng về một diện tích rừng phát triển ổn định trong tương lai. Sự phối hợp giữa Hạt Kiểm lâm Yên Lập và chính quyền địa phương trong tổ chức thực hiện, chăm sóc, bảo vệ rừng chính là yếu tố quan trọng để dự án phát huy hiệu quả. Qua đó, trồng rừng thay thế không chỉ hoàn thành yêu cầu theo quy định của pháp luật lâm nghiệp mà còn trở thành giải pháp thiết thực phục hồi hệ sinh thái, bảo vệ cảnh quan, hướng tới mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn.

Hoàng Hương - Mạnh Hiệp