Ưu tiên đầu tư nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển

Nguồn nhân lực là yếu tố quyết định năng suất lao động, năng lực cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng. Trước yêu cầu phát triển mới, khi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực, Phú Thọ xác định phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá để tạo động lực phát triển nhanh, bền vững.

Gắn đào tạo với yêu cầu thực tiễn

Trường Cao đẳng Nghề Sông Đà đẩy mạnh đào tạo theo hướng ứng dụng, tăng thời lượng thực hành, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

Thực tiễn ở cơ sở cho thấy, chất lượng nguồn nhân lực đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Cùng với vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều nhiệm vụ được phân cấp về cơ sở, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức phải nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng số và khả năng tổ chức thực hiện. Trong sản xuất, kinh doanh, quá trình chuyển đổi công nghệ cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với trình độ, kỹ năng của người lao động.

Nâng cao chất lượng đội ngũ được xã Đào Xá xác định là một trong những yếu tố quan trọng để bảo đảm bộ máy sau sắp xếp hoạt động thông suốt, hiệu quả. Đồng chí Đỗ Quốc Trọng - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã cho biết: 100% cán bộ, công chức, viên chức của UBND xã có trình độ đại học trở lên. Tuy nhiên, chuẩn hóa về bằng cấp mới là điều kiện cần. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, xã thường xuyên cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng, nhất là những nội dung liên quan đến chuyển đổi số, cải cách hành chính và việc thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp về cơ sở. Cùng với đó, xã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công, từng bước hình thành phương thức làm việc phù hợp với yêu cầu của chính quyền số.

Ở lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, toàn tỉnh hiện có 5 trường đại học, 49 cơ sở giáo dục nghề nghiệp với quy mô đào tạo hơn 86.800 sinh viên, học viên. Trường Đại học Hùng Vương là cơ sở đào tạo lớn của tỉnh, hiện có 27 mã ngành đại học và 7 ngành sau đại học, quy mô trên 10.000 sinh viên, học viên. Trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động, nhà trường chuyển mạnh sang đào tạo theo hướng ứng dụng, giảm lý thuyết, tăng thực hành, thực tập tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; chú trọng chuẩn đầu ra về chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, công nghệ và khả năng giải quyết vấn đề. Cùng với đó, nhà trường tăng cường phối hợp với doanh nghiệp trong xây dựng chương trình, đào tạo, thực tập, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và tuyển dụng. Qua đó, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và sử dụng lao động, nâng cao khả năng thích ứng của sinh viên, đồng thời cung cấp nguồn nhân lực phù hợp hơn với nhu cầu phát triển của tỉnh và thị trường lao động.

Tạo sức bật cho nguồn nhân lực

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế diễn ra mạnh mẽ, nguồn nhân lực ngày càng giữ vai trò then chốt đối với năng lực cạnh tranh, năng suất lao động và phát triển bền vững. Phú Thọ được xác định là trung tâm vùng trung du và miền núi phía Bắc. Do đó, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ là yêu cầu khách quan mà còn là một trong những khâu đột phá chiến lược, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh có quy mô dân số hơn 4 triệu người, lực lượng trong độ tuổi lao động khoảng 1,9 triệu người, chiếm 47% dân số. Đây là lợi thế lớn để tỉnh phát triển công nghiệp, dịch vụ và kinh tế số. Thực tế cho thấy, nền tảng nhân lực của tỉnh đã có bước phát triển. Phú Thọ hiện có hơn 574.700 lao động làm việc tại 23.258 doanh nghiệp; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 73,3%, trong đó 34,6% có bằng cấp, chứng chỉ; năng suất lao động đạt 212,2 triệu đồng, tăng bình quân khoảng 5,8%/năm.

Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giai đoạn 2026-2030, tỉnh đã đặt mục tiêu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80-85%, trong đó lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 40-45%; tốc độ tăng năng suất lao động bình quân trên 12%/năm. Tỷ trọng đào tạo các ngành STEM đạt 40% và kinh tế số chiếm 30% GRDP. Khoảng 50% lực lượng lao động sẽ được đào tạo lại, đào tạo thường xuyên; 90% lao động được trang bị kỹ năng số cơ bản. Tỉnh cũng đặt mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng 5.000 chuyên gia, kỹ sư, kỹ thuật viên có kiến thức, kỹ năng ứng dụng AI đến năm 2030; tối thiểu 80% cơ sở giáo dục nghề nghiệp đạt chuẩn quốc gia, 70% cơ sở và 100% chương trình đào tạo các ngành, nghề trọng điểm đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng. Đồng thời, tỉnh từng bước hoàn thiện mô hình quản trị nhân lực theo nguyên tắc “6 rõ” và xây dựng bộ chỉ số đánh giá chất lượng nhân lực gắn với thị trường lao động (HR-Index). Đây được xác định là những giải pháp quan trọng để chuyển từ quản lý nhân lực theo phương thức truyền thống sang quản trị dựa trên dữ liệu, hiệu quả và nhu cầu thực tế.

Với tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh Phú Thọ hướng tới xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng, trí tuệ, tri thức và kỹ năng phù hợp xu thế thời đại, đáp ứng yêu cầu phát triển. Cùng với sự vào cuộc của các cấp, ngành, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp, việc triển khai đồng bộ các giải pháp sẽ tạo thêm động lực giúp tỉnh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, qua đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Anh Thơ