Tạo đà cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển

Cùng với việc hoàn thiện nhóm giải pháp hỗ trợ, tỉnh đang tập trung nguồn lực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại nhằm kiến tạo lợi thế cạnh tranh vượt trội. Đây được xem là đòn bẩy chiến lược giúp cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tháo gỡ nút thắt về mặt bằng, đầu tư mở rộng không gian sản xuất, kinh doanh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Công ty cổ phần Thép Việt Nam Vinasteel (Cụm công nghiệp Đồng Sóc, xã Vĩnh Tường) giải quyết việc làm cho 220 lao động với thu nhập bình quân 12 triệu đồng/người/tháng.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, hỗ trợ DNNVV phát triển cả về số lượng, chất lượng, quy mô hợp lý, công nghệ phù hợp, hiện đại, mô hình tổ chức quản lý sản xuất hiệu quả, cạnh tranh, phát triển bền vững; tham gia sâu vào chuỗi giá trị hàng hóa trong và ngoài nước, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Những năm qua, tỉnh đã vận dụng linh hoạt các cơ chế ưu đãi của Chính phủ, triển khai hiệu quả Luật Hỗ trợ DNNVV, đẩy mạnh cải cách hành chính. Trong đó, công tác quy hoạch, đầu tư hạ tầng khu công nghiệp (KCN) và cụm công nghiệp (CCN) được xác định là mũi nhọn đột phá hàng đầu.

Theo Quyết định điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Phú Thọ thiết lập không gian phát triển công nghiệp đồng bộ với 57 KCN và 133 CCN. Các KCN, CCN chủ yếu nằm dọc các trục quốc lộ, hành lang kinh tế trọng điểm, tạo mạch nối thông thương với Thủ đô Hà Nội và toàn vùng. Đến nay, toàn tỉnh có 31 KCN và 66 CCN đã được thành lập, đi vào hoạt động, trở thành bến đỗ cho các dự án thứ cấp; giải quyết việc làm cho hàng trăm nghìn lao động trong và ngoài tỉnh.

Để thúc đẩy DNNVV phát triển toàn diện, tỉnh tập trung nguồn lực xây dựng, cải tạo, nâng cấp các trục giao thông vành đai, liên vùng. Mạng lưới cấp điện, nước, viễn thông được đầu tư đồng bộ, nhằm bảo đảm tính kết nối vận hành liên tục cho doanh nghiệp.

Cụm công nghiệp Đồng Sóc, xã Vĩnh Tường - điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư.

Những bước đột phá về hạ tầng kỹ thuật đã kiến tạo môi trường đầu tư hấp dẫn, minh bạch trong mắt các nhà đầu tư. Đánh giá về sự thay đổi này, ông Hà Quốc Quân - Phó Giám đốc phụ trách nhân sự Công ty cổ phần Thép Việt Nam Vinasteel chia sẻ, việc doanh nghiệp chọn CCN Đồng Sóc, xã Vĩnh Tường làm điểm đến đầu tư xuất phát từ lợi thế hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, quy hoạch bài bản với đầy đủ hệ thống điện, nước, thông tin liên lạc và phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt, sự đồng hành, hỗ trợ linh hoạt của chính quyền các cấp, từ thủ tục đăng ký kinh doanh đến kết nối nguồn nhân lực là điểm tựa giúp doanh nghiệp yên tâm vận hành sản xuất. Quan tâm đầu tư đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giúp tỉnh tạo được bứt phá trong thu hút đầu tư, thúc đẩy DNNVV phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng trưởng và ổn định xã hội; khẳng định vai trò nòng cốt, tiên phong trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Minh chứng rõ nét là trong 8 tháng qua, toàn tỉnh ghi nhận gần 3.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký hoạt động lên hơn 43.000 (DNNVV chiếm trên 96%). Sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp là hạt nhân giúp Phú Thọ duy trì mạch tăng trưởng cao.

Tiếp nối đà bứt phá GRDP đạt 10,52% năm 2025, 6 tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng của tỉnh tiếp tục duy trì ở mức 10,18%. Kết quả này đưa Phú Thọ vào nhóm 9 địa phương tăng trưởng 2 con số cao nhất cả nước, dẫn đầu vùng trung du và miền núi phía Bắc. Đồng thời là tiền đề để tỉnh kiên định mục tiêu tăng trưởng trên 11% năm 2026, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp xanh và là cực tăng trưởng hạt nhân của toàn vùng.

Trần Tỉnh