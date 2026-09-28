Giá vàng hôm nay 28-9: Lao dốc đầu tuần

Giá vàng hôm nay 28-9 đồng loạt giảm mạnh, trong đó vàng miếng trong nước giảm 1 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn giảm tới 1,3 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng ở mức 140,4 – 143,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở 2 chiều mua - bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Tập đoàn DOJI và Công ty Vàng bạc đá Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng miếng ở mức 140,4 – 143,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Mức giá này cũng được giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 140,2 – 144,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,3 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 139,9– 142,9 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng. Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 140,2 – 144,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới lao dốc đầu tuần

Theo Kitco News, giá vàng thế giới sáng nay ghi nhận ở mức 4.217 USD/ounce, giảm 67 USD/Ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.285 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 133,64 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Giá vàng thế giới tiếp tục chịu sức ép khi triển vọng lãi suất tại Mỹ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đồng USD duy trì ở vùng cao nhất khoảng 2 tháng, trong khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, khiến vàng kém hấp dẫn hơn.

Trong tuần này, thị trường tập trung vào loạt dữ liệu kinh tế Mỹ, trong đó đáng chú ý là chỉ số Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), báo cáo việc làm tháng 9, sản xuất công nghiệp và việc làm khu vực tư nhân. Những số liệu này có thể tác động đến kỳ vọng về đường đi lãi suất của Fed.

Áp lực đối với vàng gia tăng khi thị trường nâng dự báo Fed tiếp tục tăng lãi suất trong những tháng tới. Theo dữ liệu thị trường ngày 25-9, xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 10 được định giá khoảng 64%, trong khi khả năng tăng vào tháng 12 lên tới khoảng 92%.

Sau khi giảm khoảng 2% trong tuần trước, dù hồi phục vào cuối tuần, giá vàng được dự báo vẫn nhạy cảm với biến động của USD, lợi suất trái phiếu và các tín hiệu chính sách từ Fed trong ngắn hạn.

https://hanoimoi.vn/gia-vang-hom-nay-28-9-lao-doc-dau-tuan-1758469.html

Theo hanoimoi.vn