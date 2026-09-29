Xã Yên Kỳ khẩn trương giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Ngày 29/9, UBND xã Yên Kỳ phối hợp với Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Hạ Hòa tổ chức hội nghị phổ biến chính sách thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân có đất thu hồi để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua địa bàn xã.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng là dự án hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn và ý nghĩa chiến lược đối với khu vực phía Bắc và cả nước. Theo nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư được Quốc hội thông qua ngày 24/8/2026, dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ 289.339 tỷ đồng.

Theo phương án điều chỉnh, tuyến chính dài khoảng 363km, các tuyến nhánh khoảng 63km, đi qua 6 tỉnh, thành phố. Đoạn tuyến qua tỉnh Phú Thọ dài gần 100km, trong đó có khoảng 6,5km đi qua địa bàn xã Yên Kỳ. Các hộ bị ảnh hưởng về đất thuộc các thôn 5, 7, 12, 13; trong đó có 45 hộ phải thực hiện tái định cư về nhà ở.

Sau khi có chủ trương thực hiện dự án, xã Yên Kỳ đã tích cực triển khai các bước theo văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Trong đó, chú trọng tổ chức tuyên truyền đến các hộ dân để tạo sự đồng thuận.

Người dân xã Yên Kỳ liên quan đến dự án tham gia hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan chuyên môn thông tin đến người dân về trình tự đo đạc, kiểm đếm diện tích đất, nhà, cây trồng và công trình trên đất; đối chiếu hồ sơ để xác định nguồn gốc sử dụng trước khi lập phương án bồi thường cho từng hộ. Phương án sẽ được công khai, lấy ý kiến người có đất thu hồi trước khi phê duyệt.

Hội nghị cũng ghi nhận ý kiến của các hộ dân liên quan đến đơn giá bồi thường, hỗ trợ chuyển đổi nghề và phương án bố trí tái định cư. Các nội dung này được cơ quan chuyên môn trực tiếp trao đổi, giải đáp.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo UBND xã Yên Kỳ nhấn mạnh, dự án đang được triển khai với khối lượng công việc lớn và yêu cầu cao về tiến độ. Để góp phần thực hiện dự án, xã xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Lãnh đạo UBND xã đề nghị các bộ phận chuyên môn phối hợp với Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Hạ Hòa kiểm đếm chính xác, lập phương án bồi thường công khai, minh bạch, đúng quy định. Lãnh đạo xã cũng kêu gọi các hộ bị ảnh hưởng bàn giao mặt bằng theo kế hoạch, trên cơ sở bảo đảm quyền lợi hợp pháp của từng hộ. Qua đó, vừa đảm bảo quyền lợi của hộ dân bị thu hồi đất vừa đảm bảo tiến độ triển khai dự án.

Thu Hương

(Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Yên Kỳ)