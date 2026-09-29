Giá vàng hôm nay 29-9: Tiếp tục giảm sâu 1,4 triệu đồng/lượng

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Giá vàng trong nước sáng 29-9 tiếp tục giảm sâu 1,4 triệu đồng/lượng, nối dài đà đi xuống của phiên trước.
Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 138 – 141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở 2 chiều mua - bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Tương tự, Tập đoàn DOJI và Công ty Vàng bạc đá Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng miếng ở mức 138 – 141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở 2 chiều mua - bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 138,2 – 142,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,3 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.
Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 137,5– 140,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng. Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 139,5 – 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.
Theo Kitco News, giá vàng thế giới sáng nay ghi nhận ở mức 4.126 USD/ounce, giảm 91 USD/Ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.170 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 130,2 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).
Vàng trong nước giảm sâu theo đà giảm của thế giới
Theo các nhà phân tích tại Ngân hàng SocGen, việc giá vàng không thể duy trì trên đường trung bình động 200 ngày (200-DMA) đang củng cố đà giảm, với các mức hỗ trợ quan trọng tiếp theo quanh 4.095 USD và vùng 3.960-3.940 USD/ounce.
“Giá vàng đã gặp khó khăn trong việc vượt lên trên đường trung bình động 200 ngày trong nỗ lực phục hồi gần đây, cho thấy đà giảm vẫn tiếp diễn”, các nhà phân tích SocGen nhận định.
Theo SocGen, nếu giá vàng không thể lấy lại vùng đỉnh gần đây quanh 4.315 USD/ounce, đà giảm có thể tiếp diễn. Ngân hàng này lưu ý vùng 3.960-3.940 USD/ounce, tương ứng các đáy tháng 6 và 7, là vùng hỗ trợ quan trọng.
Dù triển vọng ngắn hạn chịu áp lực, SocGen vẫn duy trì quan điểm tích cực đối với vàng trong trung và dài hạn. Ngân hàng cho rằng nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương, cùng với sự phân mảnh địa chính trị, lo ngại về uy tín tài chính và tiền tệ của Mỹ đang thúc đẩy nhu cầu đa dạng hóa khỏi các tài sản dự trữ truyền thống.
Bên cạnh đó, lãi suất thực thấp hơn, đồng USD suy yếu và dòng vốn ETF quay trở lại được cho là những yếu tố hỗ trợ giá vàng. SocGen cho biết lượng vàng nắm giữ trong các quỹ ETF toàn cầu đã trở lại khoảng 3.000 tấn, cho thấy nhu cầu đầu tư đang phục hồi.
Về triển vọng, SocGen dự báo giá vàng đạt 4.750 USD/ounce trong quý IV/2026, lên 5.000 USD vào quý II/2027 và 5.250 USD vào quý III/2027. Dự báo giá vàng bình quân năm 2026 là 4.500 USD/ounce và năm 2027 là 5.125 USD/ounce.
https://hanoimoi.vn/gia-vang-hom-nay-29-9-tiep-tuc-giam-sau-1-4-trieu-dong-luong-1758623.html
Theo hanoimoi.vn
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